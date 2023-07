Camilo Sánchez, de ‘FuckNews’, reveló que es ludópata y por poco dealer de drogas

Camilo Sánchez, comediante colombiano reconocido por su participación en ‘FuckNews’, confesó en entrevista que su vida no siempre fue fácil, pues anteriormente tenía malas amistades que lo estaban llevando por mal camino.

Camilo Sánchez ahora es bien conocido por su programa de comedia llamado ‘FuckNews’, que le ha dado reconocimiento, pero también le ha generado muchas críticas y comentarios feos.

Pero antes de que se diera cuenta que tenía talento para la comedia, su vida no era feliz, pues no le era fácil encontrar trabajo porque nadie lo quería contratar y ni siquiera le querían enseñar a actuar.

En medio de esa racha tan mala de dos años que tuvo, aseguró que solo encontró refugio en el juego y las drogas:

“Yo sentía que no servía para nada. Yo soy ludopta, yo en esa época apostaba mucho, en el casino, pelea de gatos, de perros, para mí eso era el refugio, era el único lugar donde me sentía un ganador, a pesar de perder a veces, pero me estaba metiendo en malos pasos. Tenía un amigo que vendía droga y él quería que yo vendiera con él, porque sabía que yo no tenía plata, muchas veces me vi tentado”, afirmó el comediante.

De hecho, estuvo ta cerca, que muchas veces acompañó a su amigo a hacer las dichosas entregas de mercancía, vueltas que su amigo le pagaba a veces con 10 mil pesos.

Además, reveló que no solo se vio tentado a venderlas, sino que también las consumió, sobre todo cocaína y marihuana, aunque le hicieran mal con el tourette.

Afortunadamente se dio cuenta pronto que no era lo que quería para su vida y encontró otro refugio en la comedia.