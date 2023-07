Alejandra Giraldo se ‘despachó’ en contra de conductor que por poco le echa el carro encima, “hay gente que de verdad...”

Alejandra Giraldo es una periodista paisa quien llegó a noticias Caracol desde hace varios años. Además, de ser la presentadora de la primera emisión durante los fines de semana tiene su propia sección dedicada a otra de sus pasiones el cuidado animal, ‘Las mascotas de Alejandra’.

Y es que su amplia visibilidad no solo se ha dado a través de la pantalla grande sino también por medio de las redes sociales en donde se encarga de revelar varios detalles de su vida y cómo avanza la salud de ‘Napito’, uno de sus hijos perrunos. Sin embargo, en esta ocasión no dudó en mostrar su molestia frente a un tema.

Le puede gustar: “Por poco me dejan en la calle”: Valentina Lizcano se salvó de millonario robo y confesó quienes fueron sus “ángeles”

Alejandra quien suele compartir a través de cuenta de Instagram mayormente aquellos hechos de violencia animal y apoyo a diversas causas. No dudó en dejar ver su clara molestia frente a un conductor que se estacionó a su lado, al parecer, mientras que ella se encontraba en las instalaciones del canal Caracol, cumpliendo con sus diversas labores.

La presentadora aseguró: “Hay gente que de verdad, le importa un pepino el resto del mundo”. Seguidamente, se preguntó ¿Cómo me monto a mi carro? Pidiéndole a sus seguidores que si conocían al “genio” dueño del tractor le comunicaron que ella necesitaba salid del parqueadero para ese momento y no cuando el hombre deseara salir de allí.

También puede leer: “Qué acento tan sabroso”: Desempolvaron la famosa sección ‘Secretos’ de Sofía Vergara en Noticias Caracol

Además del mensaje compartió una imagen de su carro, el cual es camioneta color oscuro mientras que la del sujeto se trataba de una 4x4 que por pocos centímetros termina golpeando el de Alejandra Giraldo dejando ver que tuvo que hacer maniobras para poder estacionarse en aquel reducido espacio.

Lo cierto es que en medio de su desagrado no reveló detalles de cómo finalizó esta situación, pero los mensajes por parte de sus seguidores no han faltado teniendo en cuenta que no solo reveló el tipo de vehículo sino también la placa del mismo. Además, varios se sintieron identificados con su situación, ya que también fueron víctimas de esta misma circunstancia en parqueaderos y calles de la capital.