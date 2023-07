25 años de Noticias Caracol: periodistas recuerdan cómo fue la primera transmisión del noticiero

Han pasado 25 años desde salió al aire por primera vez y en vivo el noticiero de Noticias Caracol. Este lunes 10 de julio los periodistas que hacen parte de este equipo de trabajo se propusieron recordar cómo fue la primera transmisión de este programa de noticias, de los más vistos en el país.

María Lucía Fernández y Juan Roberto Vargas, periodistas con larga trayectoria en Noticias Caracol, decidieron contar a los televidentes este lunes 10 de julio cómo fue la primera transmisión del noticiero que lleva 25 años ocupando un lugar en el corazón de ls televidentes colombianos.

La actual presentadora, quien lleva más años al aire de forma ininterrumpida en Colombia y el actual director de noticias de Noticias Caracol contaron que aprovecharon una situación coyuntural que estaba sucediendo en ese momento en el país y que movía los corazones de todos los colombianos: la Copa Mundial de Fútbol de 1998.

Hace 25 años Caracol comenzó como canal de televisión y ambos periodistas hicieron parte de la transmisión de mediodía que hizo parte de la franja de emisión de partidos de la Copa del Mundo.

“Malu, que me conoce de tantos años, más que compañeros de trabajo somos amigos. Fue la primera persona con la que yo presenté un noticiero. Venía de ser reportero de política y economía en CM&. De repente Yamid Amat me sienta en un set y me nombra subdirector de noticias en un noticiero”, recordó al respecto Juan Roberto Vargas, quien tenía 28 años para la primera emisión del noticiero.

“Comenzamos pequeños pero éramos reporteros antes”, dijo también María Lucía, también explicando que la impresión de la inmediatez en la información de la radio en la televisión fue un sello necesario para que Noticias Caracol se mantuviera al aire por su actualidad informativa.

De igual forma, recordaron que las emisiones noticiosas solo duraban 30 minutos y en ese entonces tuvieron la posibilidad de hacer algo innovador gracias a la tecnología, puesto que el formato de televisión fue algo disruptivo y que engachó a las audiencias.

