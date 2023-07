“Era mi crítica más dura”: Danna García de sinceró sobre lo que ha sido su vida

Muchas veces no todo lo que se ve en sus grandes e imponentes personajes representan la esencia de los actores que encarnan esos papeles, pues detrás de ellos también hay inseguridades y miedos, como el caso de la bella Danna García.

Y es que la actriz de ‘Alguien Te Mira’ y ‘Un Gancho Al Corazón’ así como el éxito internacional ‘Pasión De Gavilanes’ confesó recientemente por medio de su red social Instagram algunas cosas que vivido y que la llevaron a cuestionarse.

“Cuesta cuando te miras y la imagen que ves no corresponde a la que tienes en tu mente. Hoy lo comentaba con mi amigo, en mi trabajo llevo tantos años transformándome en alguien que no soy yo, que se me había olvidado por momentos como soy realmente (no solo de aspecto, también de carácter)”, escribió en primera instancia Danna García.

Indicó que, en el pasado, lo que se rumoraba de ella llegó hasta creérselo, por lo que empezó a autocriticarse. Hasta que puso un punto final a ello, ya que con esa situación solo se desploma el poderío interno.

“Me he peleado conmigo miles de veces por creer todo lo que se decía de mí, bueno y malo. Hasta llegué a creerlo, y era mi crítica más dura. Ya no lo permito. Pierdes tu poder cuando dejas que otros sin derecho inventen quién eres. Es un tema largo. Lo iremos explorando juntos poco a poco”, siguió Danna García.

Finalmente dejó de por último una reflexión la cual está llena de mucha motivación y que invita a su comunidad digital a cuestionarse cada traba personal que las personas tienden a ponerse para seguir el camino. “Aceptémonos, es lo primero para llenar de luz nuestra valiosa vida. Amémonos. Yo creo en ti”.