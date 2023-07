Natalia Sanint aclaró qué pasa con Martha Isabel Bolaños en ‘MasterChef Celebrity Colombia’

‘MasterChef Celebrity Colombia’ continúa avanzando de la manera más entretenida, pues los famosos de esta quinta temporada tienen un toque distinto que llena de risas la pantalla con cada una de sus ocurrencias, pero también han dejado muy marcadas sus diferencias en cada uno de los programas.

En uno de los más recientes capítulos los participantes fueron divididos por equipos, pero no al alzar, sino en los que ellos mismo han creado frente a las cocinas los cuales son: Spicy Girls, Los Miserables, Las Umami y Los Roscones.

En el caso de las Umami están las actrices Martha Isabel Bolaños, Zulma Rey, francisca Estévez, la exreina de belleza Laura Barjum y la locutora Natalia Sanint. Inmediatamente que el equipo se fue a su estación y ponerse el delantal la incomodidad se hizo evidente.

A ellas, al igual que a los demás, les tocó hacer una preparación a partir de harina de trigo, es así como al finalizar el reto debían tener tres platos que eran churros, cupcakes y alfajores. Por lo que todas tuvieron que olvidarse de las diferencias para trabajar en equipo y en su testimonio individual la locutora se refirió al tema.

“No, eso es falso, yo nunca me he enganchado con Martha”

Todo empezó en el capítulo 23 cuando en ese entonces quienes tenían pin de inmunidad, Natalia Sanint y el cantante Karoll Márquez, debían conformar equipos, y por ende ir escogiendo uno a uno a quienes conformarían cada estación. Es así como Natalia Sanint al escoger emitió unas palabras que dejaron más preguntas que respuestas.

“Es una persona chévere, inventa cosas cheves en la cocina, y me cae bien, pienso que uno escoger gente para el equipo que es chévere, o sea que no me van a regañar, por ejemplo, escojo a Julio”

Pero seguidamente lejos de las cámaras de la cocina, en el testimonio individual la locutora se refirió a un episodio que vivió con Martha Isabel Bolaños durante uno de los retos.

“En el reto que me hice con Martha Isabel ella me regañaba”

En su testimonio individual Martha Isabel Bolaños no se quedó callada y se refirió a lo sucedido. Indicó que metió toda su fuerza vital para cocinar, más no para complacer a nadie.

“Nada que ver, definitivamente es una persona con la que no me interesa acercarme, porque eso que hizo ahí en frente de las cámaras, me dejó desconcertada. Esa famita de regañona, de mandona que dijo Natalia, no se la acepto”

— Martha Isabel Bolaños