Sigue la guerra de estratos en ‘MasterChef Celebrity Colombia’

‘MasterChef Celebrity Colombia’ continúa avanzando de la manera más entretenida, pues los famosos de esta quinta temporada tienen un toque distinto que llena de risas la pantalla con cada una de sus ocurrencias, pero también han dejado muy marcadas sus diferencias en cada uno de los programas.

En el mas reciente capitulo los participantes fueron divididos por equipos, pero no al alzar, sino en los que ellos mismo han creado frente a las cocinas los cuales son: Spicy Girls, Los Miserables, Las Umami y Los Roscones.

En el caso de las Spicy Girls están las actrices Marianela González, Juliana Galvis, Luces Velásquez, Daniela Tapia y Carolina Acevedo. A ellas, al igual que a los demás, les tocó hacer una preparación a partir de harina de trigo, es así como al finalizar el reto debían tener tres platos que eran churros, cupcakes y alfajores.

En medio del reto el chef Christopher Carpentier llegó de visita a esa estación a ver cómo iba la preparación por lo que le cuestionó a la actriz Daniela Tapia sobre la masa. Esta le respondió de una manera que llamó la atención del chef quien le pidió nombrar bien el material, ya que lo decía mal.

Seguidamente llamó a la actriz Carolina Acevedo y la manera en la que le preguntó reavivó la molestia que había vivido en el reto anterior cuando ‘El Negrito’ bromeó con su estrato.

Pero fue en el testimonio individual en el que la actriz Carolina Acevedo reprochó la situación, ya que, según lo que dijo, la situación se ha hecho muy repetitiva.

Tras una preparación que compartió con Biassini Segura, el creador de contenido ‘El Negrito’ se llevó los halagos de los chefs Nicolás de Zubiria, Christopher Carpentier y Jorge Rausch. Y allí, en pleno atril, le pidieron que agradeciera a Juan Pablo Barragán, pues él fue el encargado de formar los equipos y designarles la receta del día.

“Aquí tengo la espinita todavía, Caro me puso un delantal negro, Barragán es bien, al menos me hace reír”

Ante el comentario Jorge Rausch le cuestionó si Carolina Acevedo le parece chistosa a lo que el creador de contenido respondió de una manera directa.

Tras la respuesta que dio el participante Carolina Acevedo no se quedó callada y de inmediato reaccionó con mucha molestia que se percibió en la cara de los demás compañeros que estaban en las estaciones.

“Que salga él porque me está discriminando. Eso que dijo no fue en la buena, eso fue feo. Ese comentario que se echó no fue bonito, no es un coste y yo no soy amiga de él para que se meta por ese lado”

— Carolina Acevedo