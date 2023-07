Escudero del ‘Desafío The Box’ destapó una relación del pasado con una exparticipante

Luego de haber ganado la prueba de sentencia y hambre en el ‘Desafío The Box’, tras la falta de estrategia en Alpha, el equipo Beta decidió celebrar a su manera con las típicas ocurrencias entre los participantes de esa casa.

Y una de las tantas es cuando Rapelo, a quien Mai lo llamó por su nombre completo para darle ánimos en el box amarillo, bromeó sobre el supuesto parecido que el cantante y segunda voz de Maluma, Escudero, tiene con un personaje cinematográfico.

Se trata del capitán Jack Sparrow, un personaje de ficción, de la exitosa serie cinematográfica ‘Piratas del Caribe’ el cual fue interpretado por el inigualable actor Johnny Depp.

Es así como a Escudero le delinearon los ojos, se puso la bandana de la casa Beta para simular el aspecto del personaje y empezó a caminar como él, lo que desató las risas de los demás.

Pero tras esto llegó una especie de giro inesperado, ya que Escudero confesó que tuvo una marcada cercanía con Kate, la participante que salió ciclos atrás por lesión y a la que sustituyó Sara, pese a que nunca hablaron de ello.

“Kate en ese momento no tenía a nadie, por ahí hace nueve años. Salimos solamente como tres meses. La vuelta es que estudiábamos en la Universiada de Medellín, era muy hermosa. Y yo fui el que la buscó a ella. Empezamos a salir, salimos mucho y hasta la presenté en la casa. Ella es una mujer linda, y cayó bien en la casa”

Seguidamente los demás compañeros le insistieron en saber si él quería o no ir más allá de una relación con ella y en especial conocer los motivos de la separación. Ante esto el cantante aseguró que nunca fueron novios, que solo eran cercanos.

“Pienso que todavía estaba muy cachorro como para pensar en una estabilidad e irme a vivir con alguien. Ella y yo no fuimos novios. No, no hubo cachos, simplemente los dos decidimos que ya. Yo estaba confundido”

— Escudero