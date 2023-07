Ricky del ‘Desafío The Box’ por fin podrá comer y así reaccionaron en redes

Ricky era uno de los nuevos integrantes de la casa Alpha del ‘Desafío The Box’ tras la prueba de capitanas en la que la reorganización de los participantes en competencia era más que necesaria.

Tras su sorpresiva selección para la casa Alpha pensó que finalmente rompería la mala racha que lleva desde el día uno de la competencia en la Ciudad de Las Cajas y no es otro que continuas perdidas y ciclos enteros sin comida, pues la casa Beta nunca ganó esa prueba antes de la prueba de capitanes en la que él compitió ni después de ella.

Ricky ha sido el eliminado de los hombres en el reciente capítulo en el que le tocó enfrentarse a Sensei en el box negro. Ricky logró llevarle mucha ventaja a Sensei y estuvo a punto de sacarlo, pero un mal movimiento derivó en cuestión de segundos un retraso que le dio ventaja a Sensei.

Tras conocerse el resultado de la prueba en el que también quedó eliminada Cifuentes, dándole así dos bajas a la casa Alpha, recordaron que el oriundo de Santa Marta pasó 14 ciclos sin comida, y Andrea Serna le preguntó al respecto sobre cómo hacía para seguir.

“Aguanté, al principio no estaba acostumbrado, me dio duro, pero siento que la persona que llegó y la que se va es diferente. Con el tiempo me hice más y más fuerte. Ya no pensaba tanto en eso, la mente se me fortaleció y de la adversidad siempre como que uno se hace más fuerte”

— Ricky