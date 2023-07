Expareja celebró por todo lo alto la firma de su divorcio, su reacción se hizo viral en internet

El matrimonio y la vida conyugal son de las cosas más importantes que toda pareja con la idea de vivir juntos debe considerar con seriedad. Este tipo de compromisos no solo se hace por el deseo de compartir junto a la persona amada el resto de la vida, sino que también requiere de paciencia y fortaleza para enfrentar los obstáculos que se aparezcan en el camino.

Sin embargo, muchas ocasiones las parejas no pueden sobrellevar los duros momento o simplemente reconocen que no son el uno para el otro como lo pensaban, es por ello que terminan divorciándose. No obstante, la separación puede ser en muchos casos dolorosos y traumática, esto, dependiendo de los términos en los que se dio fin a la relación. También es importante resaltar que muchas parejas se convierten en amigos tras la ruptura, siempre y cuando no hubiera ocurrido algo hecho traumático que lastimara a alguna de las partes.

No obstante, en redes sociales se viralizó un video de una expareja de esposos que festejo a gritos su divorcio. Lury Maia y Barbara Benjamin, son dos exesposos que desde el 2018 estaban a la espera de que se oficializaran los papeles sobre su separación. Ambos contaron en los medios locales que su relación comenzó en el 2012 y que tienen un hijo juntos, sin embargo, la relación no habría marchado de la manera en la que esperaban.

Es por ello que iniciaron su proceso de separación desde el 2018 y aunque esperaban que su situación se resolviera en el 2021, no fue sino hasta junio de 2022 que pudieron recibir el acta de divorcio. Misma que presumieron en redes sociales a través de un video.

“Finalmente, me libré del mal de mi vida”, dijo Lury Maia, y posteriormente Barbara le propinó un golpe amistoso en el hombro. Los comentarios no se hicieron esperar y aplaudieron: “Que bien que se tomen las cosas a la ligera”. “Nunca vi tanta alegría en ambas partes”. “Creo que es el mejor divorcio de la vida”. “Espero pronto la fiesta”, fueron algunos de los comentarios más destacaos.