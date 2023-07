Robert de Niro sufre la pérdida de su nieto de 19 años y se filtran hipótesis sobre las causas de muerte

Leandro de Niro, de 19 años, nieto del famoso actor de Hollywood Robert de Niro, falleció este fin de semana en la ciudad de Nueva York, así lo confirmo la familia del actor. Drena de Nilo y madre del joven fue quien anunció el lamentable hecho de que su hijo Leandro fue encontrado sin vida en la residencia el pasado 3 de julio.

Drena, quien es hija adoptiva del actor, confirmó el descenso de su hijo y aseguró que prefería manejar el caso con discreción: “Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras o de lo explicable desde el momento en que te sentí en mi vientre (…) Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Desearía estar contigo”, expresó la madre del joven.

¿Cuáles serían las causas de muerte de Leandro de Niro?

Pese a que la familia intentó mantener el triste caso fuera de la atención mediática, los portales de noticias compartieron algunos de los detalles de la muerte del joven. Según el medio Daily Mail, la razón del descenso de Leandro habría sido por sobredosis.

El diario inglés reveló que junto al cuerpo del joven se encontró “una sustancia polvorienta blanca en un plato cerca de su cuerpo”. También se detalló que el cadáver no mostraba signos de violencia ni traumatismos.

A las palabras de Drena se unió Carlos Rodríguez, padre del joven: “Mi querida Drena… Las palabras no son suficientes para expresar la alegría que nos dio o la pérdida que ahora sufrimos con nuestras familias y amigos. Ahora es el hijo de Dios. En esta luna llena su espíritu, ilumina lo que no se podía ver en la oscuridad. No se puede deletrear Love (amor) sin Leo”, escribió el norteamericano.