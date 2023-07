Guajira se sacó la espina y eliminó a Cifuentes del 'Desafío The Box' Foto: Captura de YouTube

Como una noche de capitanes fue definida la prueba del ‘Desafío The Box’ ya que los capitanes de Alpha, el capitán de Beta y la capitana de la extinta casa Gamma se vieron las caras en el box negro para definir su permanencia en competencia.

El duelo de las mujeres estuvo marcado por el desafío de capitanas que se vivió dos ciclos atrás en el que Guajira ya se creía ganadora por encima de Cifuentes de Alpha y Juli de Beta, pero que tuvo un revés que llevó a la extinción de esa casa en la Ciudad de Las Cajas.

Tarde o temprano Guajira se volvería a enfrentar a Cifuentes, pese a que en un principio quería que fuese Aleja, ya que dijo que, a estas alturas del juego, a ella no le daba miedo enfrentarse con Cifuentes o la que sea, pero la verdad es que no quería que Aleja pasara a la semifinal y ella yo, ya que considera que Aleja no ha destacado.

Es así como la misma Guajira llegó a la casa Alpha a entregar el chaleco y reiteró que no hay más opciones para sentenciar, por lo le hizo entrega del chaleco a Cifuentes reiterándole que es un desafío de capitanas y que le tiene mucho respecto, por lo que le desea lo mejor.

Aleja le aseguró a Cifuentes que la sentencia se debía a la espina que le quedó a Guajira tras perder la capitanía y bajar la bandera de su equipo, a lo que la capitana de Alpha respondió de manera contundente.

“Para sacarse ese clavito me tiene que sacar” — Cifuentes

Y la sacó, pues luego de una vertiginosa prueba, que de nuevo inició desde la parte alta del box negro, las dos mujeres dieron lo mejor que tenían. Una venía de un descanso absoluto con comida, mientras que la otra con hambre y con un castigo, que, pese a lo fuerte, no le imposibilitó por poco quitarse el puesto.

“Nunca olvidar el hecho primero ser más humano que atleta. Me voy siendo una mujer completamente diferente a la que llegue, me voy muy feliz, quería llegar más lejos, me soñaba en la semifinal, sin embargo, hay unas mujeres demasiado guerreras acá y sé que la llegué le va a ir demasiado bien y le va a ir igual que a los hombres” — Cifuentes

Indicó que se va de la Ciudad de Las Cajas sin las inseguridades que tenía y que, aunque la gente la veía segura, ahora sí lo es, y que valora las cosas pequeñas de la vida, y que ha sido la mejor experiencia que ha vivido.

Tras la emisión del capítulo y la publicación de la eliminación de Cifuentes del ‘Desafío The Box’ las reacciones no se hicieron esperar, y en los comentarios destacaron que finalmente Guajira logró lo que quería, así como la calidad humana de la capitana de Alpha y la molestia de que otras competidoras sigan avanzando en el programa.

“Guaji se dio el gran gusto de sacar a Cifuentes 😂”, “Se fue un ser humano increíble, se fue una capitana en todo el sentido de la palabra, se fue una persona que jugó de la manera más sana posible”, y “Insólito que salga una competidora que se perfilaba como finalista y sigan competidoras como Aleja y Sara a estas alturas”.