Participante del ‘Desafío The Box’ pide mejoras para la comunidad en la que vive

Yan Pizo es el participante del ‘Desafío The Box’ que hace parte de los indígenas de la etnia Nasa y como él mismo dice, es un indígena moderno. Comparte las tradiciones de su gente, pero también se interesa por las tradiciones y avances del mundo actual.

Originario de un lugar humilde, ha ganado campeonatos de fútbol y fue la primera persona en su comunidad en recorrer cuatri departamentos en bicicleta, aproximadamente 500 kilómetros. Se considera un diamante indestructible, pues afirma que puede soportar cualquier prueba de dolor, lo cual confirma con sus múltiples tatuajes.

Pero tras casi dos meses en competencia, de noches en playa baja, de hambre, de adrenalina y sobre todo de pruebas, el participante ha abierto su corazón, para contar más detalles sobre lo que es su vida.

Yan indicó a ‘La Red’ que siempre que las pruebas se le han hecho fáciles, y que casi siempre ha andado descalzo, por lo que la mayoría de las veces salí así a cada box de la Ciudad de Las Cajas.

Indicó que, en su comunidad en Páez en el Cauca, hay personas increíbles que siempre están apoyando a las personas que están pasando por malos momentos. Y que desde su etnia Nasa se aprenden muchas cosas bonitas como tradiciones y rituales, pero la lejanía ha hecho mella en la infraestructura de la región, por lo que abogó para mejoras y atención gubernamental.

“Yo diría que está un poco olvidada, porque pienso que en este siglo que vamos el desarrollo no es tan grande como en otros pueblos. La verdad, pues las calles son destapadas, no tenemos el mejor polideportivo, pero sí siento que está como un poco olvidado, por esta razón también no hay o no tenemos como las oportunidades de que los niños salgan a la ciudad a seguir estudiando”

— Yan