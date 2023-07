Carolina Acevedo molesta por un comentario que le hizo ‘El Negrito’ en ‘MasterChef Celebrity Colombia’

El programa ‘MasterChef Celebrity Colombia’ continúa avanzando de la manera más entretenida, pues los famosos de esta quinta temporada tienen un toque distinto que llena de risas la pantalla con cada una de sus ocurrencias, pero también de las diferencias que ya se comienzan a ver.

En el reciente capítulo ocurrió algo similar, y es que la disputa entre Carolina Acevedo e Iván Ramiro Córdoba, mejor conocido en todas las redes sociales como ‘El Negrito’, no parece por los momentos tener fin.

Tras una preparación que compartió con Biassini Segura, el creador de contenido se llevó los halagos de los chefs Nicolás de Zubiria, Christopher Carpentier y Jorge Rausch. Y allí, en pleno atril, le pidieron que agradeciera a Juan Pablo Barragán, pues él fue el encargado de formar los equipos y designarles la receta del día.

“Aquí tengo la espinita todavía, Caro me puso un delantal negro, Barragán es bien, al menos me hace reír”

Ante el comentario Jorge Rausch le cuestionó si Carolina Acevedo le parece chistosa a lo que el creador de contenido respondió de una manera directa.

Tras la respuesta que dio el participante Carolina Acevedo no se quedó callada y de inmediato reaccionó con mucha molestia que se percibió en la cara de los demás compañeros que estaban en las estaciones.

“Que salga él porque me está discriminando. Eso que dijo no fue en la buena, eso fue feo. Ese comentario que se echó no fue bonito, no es un coste y yo no soy amiga de él para que se meta por ese lado”

— Carolina Acevedo