“Todo por la belleza”: Ana Lucía Domínguez mostró ‘raro’ ritual de belleza y la criticaron en redes sociales

Ana Lucía Domínguez es una famosa actriz colombiana, conocida por su actuación en ‘Pasión de Gavilanes’, en el año 2002, y por producciones más recientes como Pálpito, serie reproducida en Netflix. Domínguez, además de ser elogiada por su talento, también lo es por su belleza física, por eso decidió revelar su ritual de la mañana para mantenerse joven.

La joven actriz conquistó los corazones de miles de espectadores luego de interpretar a Libia Reyes y Ruth Uribe en la telenovela ‘Pasión de Gavilanes’, pues su belleza y talento conquistó a muchos espectadores, incluso extranjeros.

A pesar de todos los años que han pasado, Ana Lucía Domínguez sigue pareciendo muy joven y precisamente ella aprovechó sus historias para mostrar una rutina de cuidado de piel que tiene en las mañanas, pero terminó generando comentarios encontrados en sus seguidores.

Domínguez cogió un recipiente lleno de agua con hielo y metió la cara, asegurando que tenía varios beneficios como combatir el acné, aumentar la circulación, el colágeno y hasta la suavidad de la piel.

Sin embargo, algunos usuarios no piensan que este ‘truco’ sea lo mejor para la salud de la piel, pues según comentaron, los expertos dermatólogos, aseguran que no es bueno siquiera poner un poco de hielo directamente a la piel porque puede quemar.

Sin duda, dicho consejo generó sentimientos encontrados, pero por los resultados que muestra en su pie, parece que a algo ayuda.

¿Que operaciones tiene Ana Lucía Domínguez?

Según lo que reveló la misma actriz colombiana, la única operación que tiene es el aumento de senos, la cual, aseguró que se había arrepentido, “La verdad me arrepentí, porque en la primera vez no me quedaron bien, fue horrible, doloroso”