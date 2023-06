Luisa Fernanda W le mostró a sus seguidores que la conexión con sus dos hijos, Máximo y Domenic, va más allá del trabajo de mamá que desempeña a diario, sino que también el parecido físico con ellos es más que impresionante. Esto lo demostró al compartir una foto de su infancia donde se ven varios rasgos muy similares a los de los pequeños.

La influencer estuvo ausente en las redes sociales hace varias semanas debido a un largo viaje de poco menos de un mes en el cual aparentemente estuvo participando en un reality show de Telemundo, algo que intuyeron sus seguidores a propósito de un par de pistas que dejó en sus historias.

Puede leer: Le dan palo a Luisa Fernanda W por este “grave error” que cometió al reencontrarse con sus hijos

Pero tal parece que su participación en el proyecto no fue muy exitosa, ya que en pocas semanas estuvo de vuelta en casa, retomando su vida en las redes sociales y en los negocios nuevamente, además de seguir adelante con su faceta de mamá.

Y a propósito de esto, Luisa Fernanda W decidió compartir con sus seguidores una tierna foto de su infancia en la que aparece con unos dos años de edad aproximadamente. En ella se muestra muy sonriente y feliz vistiendo un tierno conjunto colorido y un simpático sombrero.

Pero lo que más destaca es el gran parecido que la influencer guarda con sus hijos, indicando que es una mezcla entre Máximo y Domenic: “Siento que en esta foto soy Máximo y Domenic al mismo tiempo jajaja”.

Lea también: Critican a Luisa Fernanda W por “abandonar” a su familia para probar suerte en un reality show

Pipe Bueno se durmió: Luisa Fernanda W compartió una foto de su infancia y es igualita a sus dos hijos Captura de pantalla (Instagram)

Luisa Fernanda W también fue cuestionada por un descuido

Si bien la joven ha demostrado en más de una oportunidad lo mucho que ama a sus hijos, recientemente estuvo involucrada en un evento polémico tras publicar un video sobre la reacción de sus pequeños cuando regresó de viaje.

Y es que cuando se reunió con sus pequeños, Luisa Fernanda W fue criticada por ignorar a las mujeres que estuvieron cuidando a los niños mientras ella y Pipe Bueno estuvieron lejos de casa debido a sus compromisos profesionales, tildándola de déspota y malagradecida.

“¿Y el saludo para las que le cuidaron los hijos? No jodas, esa gente no entiendo cómo tienen miles y miles de seguidores”, “Por lo menos hubiera saludado a las que quedaron al pendiente de esos niños, mal educada, primero el show”, “Grave error no tomarse el tiempo siquiera de agradecer a las personas que le cuidaron a sus tesoros” y “No, ella no tiene corazón, comprobado” son algunos de los mensajes que se pueden leer en las redes sociales.