“Los dos bailan bien”: lluvia de comentarios hacia revelador video de Sebastián Yatra

ARCHIVO - Sebastián Yatra canta "O me voy o te vas" en la gala en honor a Marco Antonio Solís, Persona del Año 2022 de la Academia Latina de la Grabación, en la Arena Mandalay Bay Michelob Ultra el 16 de noviembre de 2022 en Las Vegas. Yatra lanzó la AP (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

Sebastián Yatra es uno de los actuales cantantes de pop colombianos que más ha sonado en el exterior, siempre se ha caracterizado por tener una relación bastante cercana con sus seguidores en sus redes sociales, es por eso que sube contenido continuamente para mantener dicha cercanía.

Pero no solamente ha subido contenido para mantener dicha comunicación con sus fans, sino para apoyar a sus colegas artistas, apoyándolos con diferentes trends en redes sociales y ayudar en su promoción, es por eso que en uno de sus más recientes videos se le ve al paisa apoyando la nueva canción de Manuel y Julián Turizo, una nueva bachata que está sonando por todas las plataformas.

En esta oportunidad Yatra se robó las miradas de todas sus seguidoras por el particular baile que estaba haciendo en el video “Qué suerte tiene Aitana”, “Los dos bailan muy bien”, “pensaba que era mi mente la única que se dio cuenta”, “pensaba que era mi mente la única que se dió cuenta”, fueron algunos de los comentarios que recibió ducho video.

Los hombres también se hicieron sentir en dicho video “Ahora entiendo por qué las mujeres están embobadas con este muchachito”, “Soy hombre y me he visto el video 3 veces”, “Cómo hago para no dudar de mi heterosexualidad después de este video”.