Yan del 'Desafío The Box' es señalado por un comentario sobre Rapelo Foto: Captura de YouTube

La convivencia en la casa Beta del ‘Desafío The Box’ tiene sus altas y bajas, pues las murmuraciones en cada rincón se han hecho sentir luego de la reestructuración que derivó de la prueba de capitanas.

El encuentro de miembros de Alpha y Gamma con los Beta ha ocasionado que las recriminaciones estén a flor de piel y se cuestione el trabajo que hacen los demás por permanecer una semana más en la Ciudad de Las Cajas.

Tras la reciente prueba en el box amarillo, la casa Alpha se alzó con su primer título en el actual ciclo luego de una competencia más que exigente en la que la fuerza y resistencia, tanto de las mujeres como de los hombres, era más que necesaria para poder completar la pista.

Beta estuvo siempre a la par de Alpha, pero varios errores en pista terminaron en una ligera ventaja que supuso la victoria del equipo morado y en la que Rapelo es señalado de haber permitido que tal cosa sucedería.

Sin servicios Beta no tuvo más que ponerse a preparar leña para preparar comida, Yan y Escudero fueron los encargados, y en el proceso Yan le confesó a Escudero que sintió que algo no estaba bien con Rapelo durante la prueba. Yan le preguntó a Escudero sobre su opinión con respecto a la prueba y le agregó que considera que no está dando el todo por ganar.

“Como han hablado de hacer lo posible, y como arriba la mayoría es Alpha. Analícelo, y mírelo por ese lado” — Yan

¿Rapelo no está haciendo nada por Beta?

La confesión fue publicada en las redes sociales del ‘Desafío The box’ y como era de esperarse la comunidad digital y televidentes que siguen el día a día en la Ciudad de Las Cajas, emitieron su opinión al respecto y muy divididas, pues algunos le dan la razón a Yan y otros lo acusan.

“Rapelo fue el que más fuerza hizo y que Yan fue poco lo que ayudo!! Yan me parece resentido y doble. ¿Por qué no le dice eso a Rápelo en su cara?”, “Él es Alpha y lo está demostrando no hace nada por Beta”, “Yan es el hermano perdido de Guajira 🤣🤣 siempre hablando y culpando a alguien más de sus errores” y “Yan tiene toda la razón, Rapelo está jugando a favor de Alpha”.