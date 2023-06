Wërapara: El documental reflejo de orgullo trans en las comunidades indígenas de Colombia

Hablar de identidad es llevar dicho concepto más allá de una definición, es poder sentirlo y conversar en torno a ello de manera libre. Dichas discusiones en las pequeñas urbes y grandes ciudades se ha llevado de manera progresiva durante varios años, y aún así sigue existiendo en ciertas personas un sesgo y rechazo hacia la comunidad LGBTIQ+, incluidas las mujeres trans. Se llegaría a pensar que dentro de las comunidades indígenas dicho tema no se habla o que dichas identidades no los tocan a ellos, pero es todo lo contrario.

En esta oportunidad Alexa Yagarí, Gina Tascon, Roxana Panchi, Pamela Carupia, Jaima Yagari y Marcela Panchi han sido las protagonistas y el claro ejemplo de apropiación y orgullo al identificarse libremente como mujeres trans dentro de la comunidad Emberá Chami ubicada en el resguardo indigena Karmata Rua y que al narrar las historias desde sus propias voces, hace que este documental sea el reflejo de la diversidad que existe dentro de su comunidad.

Bajo la dirección de Claudia Ficsher, estas seis ‘mujeres de barro’ lograron expresar de una manera profunda y honesta, el sentir de toda comunidad LGBTIQ+ dentro de una comunidad indigena, hablar de diversidad sin ningún tipo de tabú y mostrar sus facetas como cultivadoras y cosechadoras de café, cómo fabrican artesanías y honran su territorio y cultura ancestral. Gracias a este documental no solo se ven reflejadas esas anécdotas como mujeres trans, sino aquellas adversidades y luchas que han tenido que enfrentar para poder defender quiénes son dentro del territorio “A las mayoras las amarraban y maltrataban por ser trans, pero con el tiempo eso ha ido cmabiando”, menciona Roxana Panchi, una de las protagistas del documental.

Como toda persona trans, el proceso de identificación y de exposición ante la sociedad no fue nada sencillo “Desde pequeña nací mujer, pero de pronto por pena de la comunidad, de mi mamá y mi familia inicialmente no lo hice, pero interiormente era una mujer. A los 13 años tejiendo con mi mamá ella me preguntó “Hijo usted por qué no tiene novia, si sus primos siempre hablan de novia ¿A usted le gustan las mujeres? y yo le dije que era una mujer trans, a mi me gustan los hombres pero vestirme de mujer, y desde ese momento ella se convirtió en un apoyo constante”, añade Roxana Panchi.

Por otra parte, en este documental se puede evidenciar la cosmovisión de la espiritualidad indigena dentro de su proceso de identificación como mujeres trans, y es que todas se han identificado con espiritu de animales que representan la feminidad “Yo tengo mi espíritu de serpiente, espiritualmente también me siento mujer”, menciona Roxana. Además, las artesanías y la moda se ha convertido parte fundamental de su fuerza y resistencia frente a las dificultades que se siguen presentando “Dentro de la comunidad todavía hay abusadores, violadores y maltratadores, pero han sido muchas las personas que nos han apoyado, un poco más del 30% de la comunidad nos ha aceptado tal y como somos y eso es lo importante”, enfatizar Roxana.

Estas seis historias representadas en Wërapara son seis universos distintos, seis visiones de una realidad que también toca a los pueblos indígenas, y que sigue dejando la puerta abierta a la conversación de diversidad hasta en los territorios más apartados de Colombia donde se creería que estos temas no llegan o simplemente no ocurren; y que a su vez se siga dignificando la labor de la ancestralidad, la igualdad y el respeto por la identidad de género de cada persona hasta el momento que se sepa que ninguna persona ha sido violentada o maltratada por su preferencia u orientación sexual.