Jose y Cami, de Ourdailylivesg, ampliarán su familia y muy pronto serán papás

Los recocidos creadores de contenido Jose Antonio Vergara y Camilo Quintero, de Ourdailylivesg, sostuvieron un diálogo profundo y sincero con PUBLIMETRO, en el que contaron detalles de su familia, de su relación y anunciaron que muy pronto cumplirán el sueño de ser papás.

¿En qué momento cada uno pensó en que deseaba construir una familia?

Camilo: El pensar en construir una familia es un proceso y también se da a partir de las condiciones apropiadas. Una semilla que cae en suelo infértil pues no nace, pero la que cae en suelo fértil se desarrolla. (Jose: ¿por qué siempre tan profundo?) Lo digo porque si uno hace la retrospectiva, si le preguntara a mi mamá, creo que yo de niño y adolescente muchas veces habré dicho que: ‘no quiero niños, no me gustan los niños’. Pero, las cosas cambian, según el contexto de uno y las condiciones. Ya cuando conozco a Jose, ya no estaba con el casete rayado de: ‘yo no quiero niños’, y al relacionarme con él, los dos hablamos de que sí nos gustaría casarnos, teníamos como esa ilusión de tener una relación estable. (Jose: hacer una familia) No quería decir eso, porque yo sí consideré desde un momento inicial y desde siempre, que el estar con mi esposo, en ese momento novio, ya era ser una familia.

Jose: yo sí siempre soñé con casarme toda la vida. Alguna vez en el podcast hablamos que una prima tenía la Barbie gigante vestida de novia y yo soñaba con ponerme un vestido de novia, pues en ese momento siendo chiquito. Pero, siempre soñé con casarme. Además que mis papás tienen una relación de 50 años hoy en día y para mí verlos construir todo lo que construyeron juntos era como mi referente y lo que yo quería ser. Ellos viven en luna de miel y se aman tal cual como el día que se conocieron. Cuando conocí a Cami uno de los temas que tocamos fue ese, si se quería casar y bueno, estábamos en la misma sintonía. Tanto así que le dije: ‘ok, solo te digo que si tú te quieres casar, tú me tienes que pedir matrimonio, porque yo no voy a pedir matrimonio’.

Jose y Cami, de Ourdailylivesg (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia)

¿Por qué tenía que ser Camilo el que pidiera matrimonio?

Jose: No sé, siempre soñé con ese momento en el que me pidieran matrimonio. (Camilo: y se bloqueó en ese instante) Sí, el día que me pidió matrimonio no supe ni qué decir (risas) Pero siempre soñé con que me pidieran matrimonio, no sé, tonterías de uno de lo lindo que sería que le entregaran a uno el anillo. No ser uno el de ese momento de ansiedad, que lo vivió él, sino simplemente relajarme y disfrutar del momento. Pero, como dijo Cami, ese día no hablé (risas).

¿Al cuánto tiempo de noviazgo se fueron a vivir juntos?

Jose: Camilo y yo nos fuimos a vivir juntos muy temprano, a los dos meses de conocernos ya estábamos viviendo juntos. Al mes nos cuadramos y al mes nos fuimos a vivir. Fue por situaciones ajenas a nosotros, aunque en el fondo sí queríamos irnos a vivir juntos.

Camilo: Se da por un tema contextual, que en mi casa estaban con el divorcio de mis papás, yo estaba ahí en la mitad, porque mi hermano ya vivía con su esposa. Entonces, llegó un punto en el que le dije a Jose: ‘no aguanto esto. Me está tocando todo. Si digo mal, si no digo mal’.

Jose: Cami me dice, me quiero ir a vivir solo. Yo ya vivía solo. Le digo: ¿cómo así, para que vivamos un fin de semana en tu casa, otro en mi casa y que los dos paguemos arriendo? (Camilo: ya veníamos durmiendo un día en una casa, el otro la otra. Ya estaba esa dinámica) Sí, porque desde el día que nos conocimos, no nos dejamos de ver. Desde el día cero, buscábamos excusa para vernos todos los días. (Camilo: sí, intensos, intensos). Cami tenía esa situación y le dijo a sus papás que se iba a vivir conmigo. Yo a mis papás se los vendí más como que podía compartir gastos, como un roomie.

Jose y Cami, de Ourdailylivesg (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia)

En ese comienzo, ¿cómo se imaginaron que sería su matrimonio?

Jose: Baby, yo siempre me he imaginado mi matrimonio como un cuento de hadas. Para mí el matrimonio era lo que yo veía de mis papás, una relación muy estable, que se cuentan las cosas, que son capaces de conversar. (Camilo: ¿sí has tenido ese cuento de hadas?) Sí, ya iba a responder eso, siento que Cami y yo tenemos eso. Cuando yo conozco a Cami no es el ser humano que es hoy en día, probablemente tampoco soy el ser humano que conoció. Hemos crecido juntos (Camilo: algo muy natural y muy sano) Sí, pero cuando yo lo conocí, Cami no expresaba sus emociones. Era el que tenía un mal día y no contaba. Yo en mi casa no vi eso, tanto así que nos sentaban a mi hermano y a mí en la mesa y nos decían el problema que había, nos preguntaban qué haríamos, nos involucraban en la dinámica familiar. Cuando yo empiezo con Cami, es algo que yo le hago cambiar y decirle que yo necesito que me diga lo que siente. Yo exploto con cualquier cosa y me apago superfácil, a diferencia de Cami, que se demora más en prender, pero se demora mucho más en apagar.

Camilo: es un crecimiento muy positivo que yo tuve al empezar nuestra relación. No te puedo decir de que tenía una idea de cómo debía ser mi matrimonio, no. Me permití irlo viviendo y realmente el matrimonio nuestro ha sido una evolución y un proceso que hemos disfrutado mucho y cada experiencia la cogemos a brazos llenas para disfrutarla.

Jose: hemos tenido momentos buenos y malos, y los hemos sabido superar. Una vez fuimos donde una terapeuta de pareja que literal nos echó, porque no la necesitábamos. Cami y yo hablamos todo y es un crecimiento muy grande de los dos y es muy bonito lo que hemos construido alrededor de nuestro matrimonio, porque nuestra vida la hicimos pública por nuestro matrimonio. Entonces, es muy bonito también saber a cuántas personas nuestro matrimonio les cambia la vida, porque llega a muchas casitas y va cambiando la vida de muchas personas.

¿Cómo ha sido el deseo de tener bebés?

Camilo: Ya estando juntos en diferentes momentos hablamos de que quisiéramos tener niños, pero también hemos hablado otra cosa es que si queriendo tener niños no se diera el caso de tenerlos, tampoco vamos a permitir que eso sea una frustración, porque tenemos muy claro que estando juntos ya somos una familia y que finalmente uno como pareja, sea gay o heterosexual, es algo que se debe tener muy claro, es que los hijos son “pasajeros”. Debes visualizar es proporcionarle condiciones a ese ser humano para que crezca, sea independiente y construya su propia vida. Ojalá se quede pendiente de sus papás y construya una vida en la que sus papás estén incluidos; pero, si decide que no y se aleja, no puede ser la razón de esos papás de estar juntos. (Jose: los hijos son prestados, siempre lo ha dicho mi mamá) Hoy lo vivimos con nuestros papás, los disfrutamos mucho, pero nuestra relación es nuestra.

Jose y Cami, de Ourdailylivesg (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia)

¿Ya están adelantando el proceso?

Jose: Esto es primicia (risas) Chisme mundial. Nosotros siempre hemos tenido el sueño y el anhelo de adoptar. Mucha gente nos pregunta que por qué no alquilar un vientre, hasta nos han ofrecido vientres, todos los que quieras. Pero, Cami y yo siempre hemos pensado que ya hay muchos niños en el mundo que necesitan una familia que los quiera, nosotros tenemos una espectacular y probablemente el hijo o hija que llegue a nuestra familia va a ser (Camilo: o los) una persona muy amada y va a tener una familia soñada, por eso quisiéramos darle la oportunidad a un niño que ya carece de esa familia.

Camilo: Sí, pensamos que independiente de poderlo hacer, hay una barrera económica importante para una pareja como nosotros, dos hombres, para tener un hijo biológico. Y ese esfuerzo nos parece más relevante destinarlo a la educación de la persona. (Jose: a comprarle ropa) Muy respetado quien decida tomar ese camino, pero nosotros desde el principio hemos pensado que la adopción es lo que más se ajusta a nosotros.

Jose: ahora sí, ¡Chisme, chisme! Empezamos el proceso con el ICBF, estuvimos más o menos un año, pero el proceso nos ha parecido muy lento. Entonces, Cami y yo no queremos seguir esperado, porque podrían ser otros dos años, nos decidimos pasarnos a una casa privada, en septiembre empezaremos el proceso.

Camilo: desistimos del proceso dentro del ICBF porque no se pueden tener dos procesos abiertos, porque todas las adopciones sí están reguladas por ellos. Tomamos la decisión de penalizar un poco el proceso en tiempo, para que ojalá sea más fluido, no nos pueden asegurar tiempo, pero lo que sí sentimos es que en una organización privada, autorizada por el ICBF, podría ser más fluido.

Jose: ¡Ya queremos ser papás! Ni en el ICBF ni en la casa privada puedes escoger el sexo del niño, pero nuestro anhelo es tener una niña, se lo metimos en la cabeza a todo el mundo y hasta nuestros seguidores hablan de Francesca, así que le estamos haciendo presión mental (risas).

Ustedes trabajan como familia, ¿qué proyectos tienen?

Jose: Lanzamos una colección de ropa, se llama ‘Gay is ok’, la idea es mostrarle a la gente que es para todos, es unisex. Además, el 1 de julio en Bogotá tenemos un festival espectacular, como nunca antes se ha visto en Colombia, porque vamos es a aprender sobre la población LGBTI, no es una fiesta, no es salir a marchar, es literal un festival educativo, donde va a haber charlas de amor propio, salud mental y un espacio en el que estaremos Cami y yo con Camila Chaín y su pareja, donde vamos a hablar de dos tipos de familias muy distintos, con perspectivas muy bacanas.

Camilo: También estarán nuestras mamás para hablar de su experiencia al tener un hijo gay. Lo que van a decir es sorpresa para nosotros y la audiencia podrá conocer ese proceso.

Jose: también vamos a tener a expertos que hablarán de adopción a través del ICBF que es gratis o en una casa privada, que vale; para que cada quien escoja.