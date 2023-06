Guajira del ‘Desafío The Box’ recibió chaleco y desató la polémica al decir con quién quiere enfrentarse

Beta consiguió su primera derrota del ciclo, tras la reciente prueba en el box amarillo, pues la casa Alpha del ‘Desafío The Box’ se alzó con su primer título luego de una competencia más que exigente en la que la fuerza y resistencia, tanto de las mujeres como de los hombres, era más que necesaria para poder completar la pista.

Beta estuvo siempre a la par de Alpha, pero varios errores en pista terminaron en una ligera ventaja que supuso la victoria del equipo morado y en la que Rapelo es señalado de haber permitido que tal cosa sucedería.

El esfuerzo de las mujeres de Beta entre Sara, Mai y Guajira, supuso una gran contienda por igualar a las de Alpha quienes avanzaron de manera rápida arrebatándoles así cualquier tipo de ventaja y dando como ganador al equipo morado.

El chaleco que se jugaba en esa prueba era para una mujer, y tras una decisión de Alpha este le fue puesto a Guajira. Y es que Alpha busca sacar de momento a los más fuertes evitando así ponerle chaleco a Sara o Escudero a quienes consideran débiles y parte de esa estrategia también ha sido acogida por Beta.

Sensei hizo entrega del chaleco sin muchas palabras y al serle puesto de inmediato la participante —que dejó caer la bandera de la extinta casa Gamma— indicó con quien le gustaría enfrentarse.

“Me voy el día que Dios quiera no cuando me pongan esto. A lo bien, en otro momento ya estaría llorando en el cuarto, no estaría comiendo. La verdad, a estas alturas del juego, a mí no me da miedo enfrentarme con Cifuentes o la que sea, pero la verdad es que yo no quiero que Aleja pase a la semifinal y yo no porque al final ¿Cuál es el mérito que Aleja ha hecho para llegar hasta acá?”

— Guajira