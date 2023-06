Érika Zapata levantó un montón de suspiros con cautivadora foto

Érika Zapata es una de las nuevas caras del periodismo colombiano que más comentarios despierta en redes sociales y en esta ocasión no solo despertó elogios por su trabajo, sino que una foto suya dejó enamorado a más de uno.

La espontaneidad y el estilo popular de la corresponsal de Noticias Caracol en la ciudad de Medellín es bien conocido por lo que en los últimos tiempos ya es toda una referente.

Sin embargo, pocas veces los comentarios a sus publicaciones se enfocan en su belleza como en esta oportunidad.

No se pierda: A Quintero Calle le desempolvaron un recuerdito de cuando se lanzó desde un puente

Érika Zapata tiene enamorado a más de uno

Erika Zapata

La periodista decidió publicar una fotografía suya este jueves 29 de junio en la red social Twitter en la que aparece con unas hojas de fondo, mientras ella luce sonriente con una camiseta blanca.

La belleza de la mujer no pasó desapercibida y aparecieron múltiples comentarios de seguidores suyos que quedaron cautivados con la imagen y hasta le confesaron su amor.

Vea acá: ¿Así conquistó a Shakira y a Clara Chía?: Piqué soltó su truco para la primera cita

Algunos comentarios de sus seguidores

“Señorita Zapata, es usted muy linda y demasiado Colombiana... Te amo...”.

Señorita Zapata, es usted muy linda y demasiado Colombiana... Te amo... — FELIX ENCISO (@FELINOENCISO) June 29, 2023

“Eres bella pero en esta foto te pasaste”.

“Preciosa, inteligente y espontánea mujer”.

“Faxcinante bby me gustas mucho MUA 😘♥️🦁💘”.

“🥰🥰🥰🥰 que hermosa”.

“Ave María purísima”.

“Y ahora un poema ❤️‍🔥😍”.

“No le echo un cumplido aparte de los que tiene porque me toca coger fila... Más buen me aguanto hasta que me la tope en Santa Elena y le mando el piropazo!!! Abrazos!!”.