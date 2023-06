¿Así conquistó a Shakira y a Clara Chía?: Piqué soltó su truco para la primera cita

Gerard Piqué sorprendió a más de uno al ponerse a dar consejos para la primera cita y dejó a muchos pensando si lo mismo puso en práctica en sus conquistas a Shakira y a Clara Chía en su respectivo momento.

La curiosa situación se dio en uno de los lives de la Kings League en donde ese fue uno de los temas de conversación que hizo gran eco.

Más allá de lo deportivo, en esta oportunidad se dedicaron a hablar de la tan importante primera cita y la sugerencia de Gerard causó risa entre sus compañeros.

Pique y su consejo para la primera cita

Después del turno de Ibai Llanos y de reprocharlo, el exfutbolsita quiso aprovechar su momento para soltar su sugerencia.

“En la primera cita, obviamente, primero se sienta la señorita en cuestión”, comenzó Gerard Piqué, mientras sus compañeros interrumpían.

Y prosiguió: “Segundo, siempre, la mujer mirando hacia el restaurante y el hombre mirando a la pared. Esto queda como un ‘gentleman’”, lanzó él ante los reproches de los demás.

La situación causó el enfado de Spursito que le apuntó: “No, no, no. Esto son estereotipos. No me gusta. Yo me voy”, y a lo que DjMario se puso frente a la pared demostrando su desacuerdo.

Geri aconsejando sobre primeras citas 😂 pic.twitter.com/cKAwPwD0Ww — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) June 28, 2023

Piqué se defendió y dijo: “Me cago en los estereotipos. Escuchadme, hay que ser elegante”.

Con esto, Gerard Piqué dejó claro que tanto con Shakira como con Clara Chía él quedó mirando hacia la pared en lo que fue su primera cita y aparentemente le funcionó en ambos casos.