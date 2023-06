El machismo de Horacio contra su hija en ‘Ana de Nadie’ indignó a los seguidores de la novela

‘Ana de Nadie’ es una de las novelas más fuertes de los últimos meses en Colombia porque toca temas bastante delicados como amores con diferencia de edad, embarazos no deseados y hasta hijos desaparecidos. Sin embargo, hay un personaje en especial que ha recibido fuertes críticas por parte de los espectadores, por su machismo arraigado.

Una de las historias que se desenvuelven en la novela, es el embarazo no deseado de una hija de Ana llamada Emma, quien, a pesar de que ya no es una adolescente, se encuentra estudiando una maestría, para enorgullecer a su padre, quien es muy exigente y tiene todas las expectativas puestas en ella.

Sin embargo, por un descuido, Emma termina embarazada de su novio del momento, lo que la deja en una situación muy compleja, pues no quiere dejar sus estudios y tampoco quiere decepcionar a su familia.

Finalmente, Horacio termina enterándose del embarazo de su hija, algo que lo deja con el corazón destrozado y lo lleva a enfrentar a Emma en una fuerte discusión en la habitación de ella.

Las palabras de Horacio son muy fuertes, pues casi que obliga a Emma a irse del país y dar en adopción al bebé para que ella pueda continuar con su vida:

“Deja de soñar, deja de creer que las mujeres pueden serlo todo porque no es verdad, no lo pueden ser, quieren ser madres y quieren ser mujeres profesionales al tiempo y en las dos la cagan. No, vas a tener que elegir entre ser una mamá y ser una mujer profesional”, afirmó Horacio.

Sin duda, dichos comentarios generaron muchas reacciones en redes sociales, pues lo tacharon de “machista”:

“No, ese Horacio se pasa”, “no puedo con Horacio”, “cómo le dice eso Horacio a Emma”, “Nunca había odiado tanto a un personaje de novela como a Horacio”, “Este Horacio ya está mal de la cabeza”, afirmaron en redes sociales.