Los detalles y desplantes amorosos entre Claudia López y Angélica Lozano

La historia de amor entre Claudia López y Angélica Lozano ya ha sido bastante conocido por todos los internautas, pero esta vez la senadora del partido verde ha revelado más detalles de la relación que llevan día a día con la alcaldesa de Bogotá.

Lea también: Mike Bahía subió la temperatura al revelar cuál es el tatuaje picante que nunca se quitaría

En la sección de preguntas rápidas de ‘Desnúdate con Eva Rey’, la periodista española decidió escudriñar un poco más sobre la relación sentimental de ambas. En primera instancia le pregunta a Lozano lo que más de molesta de Claudia, a lo que ella responde “Sus ganas de hacer ejercicio todo el tiempo” y sobre lo que la enamora de la mandataria de la capital “Su inteligencia y la sensibilidad”.

Lea también: Shakira contó que su padre terminó en la UCI luego de una fiesta mientras Piqué la engañaba

Lo más comentado del video fue cuando le preguntaron a la senadora sobre los detalles que han tenido mutuamente en los últimos días, a lo que ella respondió “La semana pasada me invitó a Yopal y me tenía una gran sorpresa allí”, pero cuando Eva le pregunto el último detalle de ella hacia Claudia no lo recordaba, a lo que algunos internautas respondieron a ello con “Solo recibe y no da nada, eso no es amor”, “Qué invitada tan simplona”, “Con su actuar demuestra que no quiere a Claudia, solo que le den”