Petro sigue a Elianis Garrido en Instagram y la actriz expresó toda su admiración al presidente

La actriz Elianis Garrido, recordada por su participación en ‘Protagonistas de nuestra tele’ y ahora una de las presentadoras del programa de entretenimiento, ‘Lo sé Todo’, fue la más reciente invitada al programa de Eva Rey, ‘Desnúdate con Eva’ en el que reveló los momentos más difíciles que atravesó para llegar a donde se encuentra hoy, algunos de sus planes y demás detalles de su vida.

Garrido contó como su vida emocional ha ido mejorando, luego de atravesar una ruptura con su expareja, el cantante Anddy Caicedo. Con la voz entrecortada, recordó como su actual esposo la ayudó a salir, incluso sin que se enterara.

“Hubo un momento en que no podía mencionar a Anddy. Dice una canción de Ricardo Arjona, ‘tuve noches que te amé y otras que te odié con toda el alma’. Yo dejé la medicación como a los tres meses de conocer a mi chico, él ha sido mi ancla increíble, él es un hombre muy centrado, muy noble en su corazón y yo creo que él ni siquiera lo sabe, pero me ayudó mucho. Ese primer año juntos fue terrible, estoy muy agradecida”.

Gustavo Petro sigue a Elianis Garrido en sus redes sociales, ¿qué piensa ella del presidente?

En otros temas, la periodista española, Eva Rey, no dejó atrás sobre preguntarle de la política colombiana. En primer lugar, mencionó que si votaría por Gustavo Bolívar, de llegar a lanzarse a la contienda electoral por la Alcaldía de Bogotá. A lo que ella negó y dijo que es apolítica.

Te puede interesar: Elianis Garrido conoció apetecido destino, mientras sus compañeros de set hacen su trabajo

“Gustavo Bolivar es mi amigo, le tengo mucho cariño, lo admiro como guionista, libretista, pero su percepción política, no voy por ahí”.

Además, señaló que nunca ha votado, “ni votaré por ningún hombre. Jamás. Soy apolítica. No tengo porque darle a un hombre el Gobierno. Sólo que Dios me gobierne. Y la verdad no hay ningún político que yo diga le creo y me levante a votar”.

Finalmente, Rey le mencionó que el presidente Gustavo Petro sigue a la actriz y ella a él. A lo que Elianis Garrido dio su opinión sobre el actual Gobierno. “Lo he admirado mucho su visión del mundo. Para mí es un hombre muy inteligente, quizá en este momento está tomando decisiones por la gente que está rodeada y uno no sabe cuantos intereses hay detrás”.

https://www.instagram.com/reel/Ct6sbyDgXDH/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==