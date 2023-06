“¿Ustedes lo harían?”: Ana Karina Soto se pronunció luego de la muerte de los tripulantes del submarino desaparecido

Ana Karina Soto fue una de las tantas colombianas que se pronunció a través de las redes sociales, luego de conocer la triste noticia de que los cinco tripulantes del submarino habían fallecido por una implosión. La presentadora no pudo ocultar su cara de impacto e incredulidad frente a esta situación.

La noticia se volvió mundial y muchas empresas invirtieron millones y millones de dólares tratando de encontrar con vida a los cinco tripulantes, en los que iba el mismo dueño de la empresa de los submarinos.

El objetivo de dicho viaje era poder ver algunos restos del barco Titanic. Hasta donde se sabe, aproximadamente 300 personas han podido hacer esta expedición, pero varios tuvieron problemas o fallas técnicas a la hora de hacerlo.

Ante esto, Ana Karina Soto se pronunció en redes sociales respecto al tema y cómo la tiene en shock:

“Yo estoy todavía traumatizada con eso del Titan y toda las historias que han salido al rededor de eso. Alejandro una vez me hablaba sobre las pasiones: la gente tiene pasiones por el ganado, le invierte muchísima plata, por ejemplo, en la vajilla, otros tienen pasión por el cine, Alejandro hace de todo por sus películas, otro pos las expediciones. Yo si la verdad me cuestionaría mucho, así me regalaran esa inmersión en el mar”

Muchos usuarios comentaron respecto a su opinión, apoyándola, pero otros la criticaron por solo hablar de eso y no de los tantos migrantes que ganas veces al año tratando de buscar una mejor vida.

Sin duda, la noticia ha conmocionado a muchos y probablemente la empresa que realiza este tipo de viajes los suspenda hasta que pase la prueba sea segura.