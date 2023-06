“Se prestan para fomentar el odio”: Exnovia de Feid contra medios de comunicación por dar información falsa

En las últimas horas, Karol G, Feid y Nikole han sido tendencia y noticia en portales y medios de comunicación, pues supuestamente, luego de que se oficializara la relación entre Karol G y Feid, Nikole, la exnovia de Feid, habría publicado indirectas a la cantante colombiana. Sin embargo, la creadora de contenido acusada, se reveló y se fue en contra de los mismos medios de comunicación.

Sin duda, la relación entre Karol G y Feid ha sido tema de conversación casi que en todo el mundo, pues desde hace mucho se venía rumorando que la pareja tenía una relación romántica, pero ninguno de los dos lo había confirmado, hasta ahora.

Además de ser interesante por ser una pareja muy exitosa, lo es también porque Feid teniente una exnovia también reconocida, por lo tanto, todos pusieron los ojos encima de ella. Luego de compartir un video casual en TikTok, la tildaron de mala y hasta de haberse ido en contra de Karol G.

La creadora de contenido, tratando de limpiar su nombre, habló claro sobre el papel de los medios de comunicación y los malos que podían ser a la hora de difamar información falsa.

“Me he dado cuenta que en los últimos dos o tres días he estado en ciertos medios de comunicación de mi país muy importantes y muy grandes, lo que me sorprende y más de salir a defenderme o de hablar del tema. Me pone muy triste saber que medios de comunicación tan importantes, teniendo tanto para decir con cosas que realmente aportan, se presten para fomentar el odio hacia una persona y más con una información totalmente falsos, sabiendo la influencia que tienen y toda la gente que los está viendo. Hasta amenazas he recibido”.

Dejó claro que dicho contenido lo hace desde hace años y que solo siente amor y admiración por las dos personas de las que se habla.