“Cuál de los dos es la gono…”: ‘Alerta’ se ‘despachó' en contra de Hassam y hasta le pidió una audiencia pública

Juan Ricardo Lozano mejor conocido ‘Alerta’ es un famoso humorista quien hizo parte del icónico programa del canal Caracol ‘Sábados felices’ por más de 27 años. Si bien, su salida tomó por sorpresa a los televidentes el comediante decidió tomar un nuevo rumbo siendo parte de ‘La Luciérnaga’ cadena perteneciente a Caracol radio.

Y es que mientras hacía parte del programa de humor salió a la luz, al parecer, una discusión con quien también hacía parte del show Hassam, pues según Alerta a él lo echaron del canal por haber denunciado “bobaditas” entre estas que Hassam habría sido denunciado por acoso sexual.

Le puede gustar: “Quería tirarme del balcón”: Elianis Garrido confesó la fuerte recaída que vivió por el consumo de unas pastillas

Aunque el tema se dio en el año 2020 Hassam hace poco fue invitado al programa Juanpis Live Show en donde nombró a su excompañero de set indicando: “En 2020 me robaron y luego me agarré con la gono... de Alerta”, con varias risas de por medio a lo cual Juanpis indagó sobre si deseaba eliminar esta parte de la entrevista, pero sin problema alguno reiteró: “No edite, deje a ese pir%b$. Es que uno dice algo y salta porque no tiene likes”.

Si bien, la entrevista varios detalles de la entrevista causaron conmoción mencionadas declaraciones habían pasado de largo hasta que Alerta hace pocas horas a través de su cuenta de Instagram se refirió al tema con bastante molestia y hasta etiquetando a Hassam a lo largo de sus declaraciones.

También puede leer: “Se le iban los ojos”: Carolina Soto se confundió de pastilla y terminó afectando a su esposo durante importante evento

Alerto aseguró que no iba a caer en la trampa de odio que supuestamente buscó Hassam con sus declaraciones: “Rastreo déjeme quieto, lo invito a una audiencia pública por cualquier medio para que de frente la gente se dé cuenta cuál de los dos es la gon$rr#a”. Además, le dio un consejo a su colega el cual estuvo enfocado en que estudiara un poco más para que en sus entrevistas el tema de conversación no resultara siendo él.

Finalmente, compartió una frase para cerrar sus declaraciones en la que se lee: “Cuando la traición te abraza, es porque el traidor caminó contigo”. Por su parte, Hassam no se ha referido al tema hasta el momento.