Shakira “le cantó la tabla” a Tom Cruise y le explicó las razónes por las que no quiere ningún romance

Luego de que Shakira asistiera al Gran Premio de la Fórmula 1, que se llevó a cabo en Miami, y donde compartió asientos con Tom Cruise, los medios comenzaron a especular sobre las posibilidades de que la cantante y el actor comenzaran a salir en un romance. Las diferentes imágenes y los diferentes comentarios que se distribuyeron por las redes sociales llegaron a asegurar que la salida sería el inicio de algo más que una amistad entre los artistas.

Muchos fanáticos especularon que Cruise estaría interesado en la intérprete de ‘Waka Waka’, no obstante, Shakira al parecer se habría incomodado por los rumores que la vincularon a una supuesta relación con el actor. La colombiana, supuestamente, habría sido muy clara con respecto a cuáles son sus prioridades en este momento.

Tras la ruptura con el padre de sus hijos y toda la polémica que se desató a raíz de esto. Shakira estaría enfocada en superar el tormentoso momento de la separación con Gerard Piqué y estaría concentrada en su carrera musical y en sus hijos.

¿Qué fue lo que Shakira le dijo a Tom Cruise?

Luego del escándalo que se desató a raíz de las fotos de ambos artistas en la competencia de Fórmula 1, el por tal informativo de “El Mundo” aseguró que la barranquillera le habría expresado al actor que por el momento su interés era sanar las heridas de su antigua relación y estar al cuidado de sus hijos.

“Tom fue realmente agradable y ella disfrutó de su compañía, pero no está enfocada en salir con él ni con nadie más en este momento. No quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción ni romance de su parte, sólo estaba siendo amigable. Se siente halagada, pero no interesada”, escribió el medio, citando a una fuente cercana a la artista.