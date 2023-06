“Se menciona la muerte tres veces”: tripulantes del submarino al Titanic sabían el peligro que corrían

Submarino da OceanGate está desaparecido desde as primeiras horas desta segunda-feira. (Reprodução / Divulgação - OceanGate)

Cinco personas se sumergieron en un submarino para ir a conocer las ruinas del Titanic, pero, por razones que aún no se conocen, el submarino perdió comunicación y ha desaparecido. Ahora, el grave problema es que el tiempo está en su contra, pues les queda poco oxígeno para sobrevivir. A pesar de que ninguno de los integrantes esperó tener algún inconveniente, sabían el peligro que era emprender esta misión.

Lea también: Hermana de Karol G pareció con otro episodio de depresión y luego eliminó las publicaciones

Luego de conocer la noticia de la desaparición del submarino, Mike Reiss, guionista de televisión estadounidense que visitó los restos del “Titanic” en 2022, afirmó para la BBC que la experiencia fue desorientadora:

“La brújula dejó de funcionar inmediatamente y empezó a dar vueltas, así que tuvimos que dar vueltas a ciegas en el fondo del océano”, afirmó Reiss, afirmando que era consciente que eso, entre otras cosas, podía pasar.

Según lo que reveló para el mismo medio, antes de sumergirse, cualquier persona debe firmar un documento aceptando que puede incluso encontrar la muerte en el viaje:

“Firmas un documento antes de subir y en la primera página se menciona la muerte tres veces”, agregó.

¿Quiénes han bajado en submarino a los restos del Titanic?

Solamente 297 personas han logrado sumergirse hasta los restos del Titanic. Dos casos han sido muy conocidos: James Cameron, quien ha logrado bajar 33 veces y en una de ellas, Cameron estuvo atrapado 19 horas abajo por una corriente de agua que los atrapó contra una pared.

Lea también: “Hermanitas de leche”: Aída Victoria Merlano habló con la novia de Yeferson Cossio

Alan Estrada, bloguero conocido por sus viajes, reveló cómo fue la experiencia de bajar y el peligro que el mismo contrato advierte antes de bajar a los restos del Titanic. Reveló también antes de su experiencia, la anterior inmersión duró 27 horas de bajo:

“Un chico que bajó después de mí y me dijo: ‘Sabes que James Cameron se quedó atrapado en una corriente por 19 horas, lo leí en su libro’... entonces el mayor riesgo de ese tipo, es que se puede atorar con un fierro, con una red de pescar ... te pasa eso y despídete, no hay forma de que alguien baje a rescatarte, son 3 mil 800 metros, no hay otro sumergible en el mundo que pueda bajar a rescatarte, y si lo hay está lo suficientemente lejos como para que tú te mueras antes. Te tendrías que quedar ahí a esperar la muerte por asfixia”