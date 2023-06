Hermana de Karol G pareció con otro episodio de depresión y luego eliminó las publicaciones

Verónica Giraldo es una de las hermanas de Karol G que se ha hecho viral por los episodios que ha protagonizado en redes sociales al aparecer llorando y asegurar que tiene depresión postparto. Ahora parece que las cosas están peor, pues luego de contar que estaba un poco mejor, volvió a aparecer llorando desesperada, para luego eliminar los videos.

En medio de un concierto de Karol G, la cantante colombiana le dedicó su canción ‘Mañana Será Bonito’ a su hermana, sabiendo que no estaba pasando por su mejor momento luego de tener a su bebé. A pesar de que han compartido que le han dado todo el apoyo posible, parece que Verónica ha tenido un nuevo episodio en su carro.

Hermana de Karol G sufre de depresión

A través de las redes sociales de Verónica Giraldo, varios seguidores de la maquilladora profesional se preocuparon luego de verla atacada llorando dentro de su carro parqueado:

“No me importa lo que piensen y digan los demás, yo solamente les quería dar un consejo y es que nunca se fijen en una red social. Ustedes a mí me ven y dicen ‘qué rica tu vida’, sí, le agradezco a la vida, porque tengo un carro, porque tengo con qué vivir, porque tengo un techo, tengo alimentos”, afirmó Verónica, contando que estaba agradecida por lo que ha logrado obtener.

“Si ustedes realmente me conocieron a mí, no me importa nada de eso, a mí lo único que me importa es la familia y la gente que amo y me esmero tanto en dar lo mejor de mí. Hoy me siento tan triste. Estoy parqueada en un lugar y no sé ni para dónde coger”, terminó por añadir.

Luego de unos minutos, la hermana de Karol G eliminó los videos.