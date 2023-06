“Los hombres no se retienen con cirugías”: Alina Lozano mostró por primera vez sus ‘retoquitos’ y mandó contundente mensaje

Alina Lozano es una de las actrices más reconocidas en el país teniendo en cuenta su amplia trayectoria en las pantallas colombianas. Ahora a través de las redes sociales en donde se ha convertido en una de las más destacadas figuras debido a su inesperada relación con Jim Velásquez con quien está próxima a llegar a altar a pesar de los malos comentarios que ha llegado a recibir.

Lozano desde hace varios días ha estado ausente debido a la serie de intervenciones que se realizó en las últimas semanas. Durante la mañana de este 21 de junio volvió a aparecer oficialmente mediante un en vivo con algunos vendajes en su rostro, esto con el fin de aclarar las dudas que han tenido sus fans no solo con respecto a su relación, también sobre otros detalles de su vida y la importancia que tiene su carrera en su vida.

Como era de esperarse los comentarios en contra de su relación no se hicieron esperar en donde algunos destacaron que la serie procedimientos a los que se sometió simplemente se trataban sobre querer complacer a su pareja, mostrándose según ellos, mucho más linda frente a él. Sin embargo, la molestia no faltó por parte de Alina quien fue contundente con sus declaraciones en donde reiteró que estas se habrían dado simplemente por ella y nadie más.

La actriz en medio de la trasmisión indicó: “Los hombres no se retienen con cirugías (…) Todos los días nacen en este universo hombres y mujeres divinos, todos los días”. Seguidamente, Alina indicó que un porcentaje de esta población son quienes entran al medio, siendo jóvenes muy bellas, dejando claro que ella no pretende competir ni con la juventud de su pareja ni mucho menos con otras mujeres jóvenes.

Ante la serie de comentarios que ha recibido enfatizó: “Porque me haría eso, que fuente de frustración tan grande o sea si uno entra en esa locura a que horas vive la vida”. Lozano dejó claro que ella está enfocada en cada uno de sus proyectos y no anda pendiente de lo que podría o no ocurrir con su relación, pues lo que busca es poder disfrutar de su relación y por supuesto, que a pesar de la similitud en cuanto a edad Jim se convierta en un ejemplo para su hijo.

Finalmente y en medio de algunas risas reiteró que sus cirugías no desean retener a su novio, por el contrario, son para ella y si mañana se acaba su relación la tomará con toda la madurez posible, pues comprende que es un ciclo, pero ella se quedará disfrutando de sus retoques estéticos: “Me quedan para mí mis ojitos bellos bien abiertos para mirar otro prospecto”.