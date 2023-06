¿Dividiendo opiniones? Santiago Alarcón en medio de su tristeza ‘petrista’ alienta al equipo de sus amores, el ‘Verdolaga’

Santiago Alarcón es uno de los actores más reconocidos debido a su amplia trayectoria en la esfera del entretenimiento, pues ha hecho parte de innumerables producciones que siguen siendo recordadas por los televidentes entre las que se destacan ‘El man es Germán’, ‘Garzón vive’, ‘Hasta que la plata nos separe’ entre otros. Además de su gusto por las redes sociales en las cuales no tiene problema alguno en dar su opinión.

Aunque en varias ocasiones ha generado polémica con cada una de sus declaraciones en esta ocasión resultó ser todo lo contrario, ya que el equipo “de sus amores” Atlético Nacional se enfrenta en la gran final con Millonarios por este importante título del fútbol profesional colombiano. Y es que hinchas verdolagas y embajadores tiene la fe puesta en cada uno de sus equipos.

Le puede gustar: “Morronguería y doble moral”: Diana Ángel se fue en contra de la derecha por proyecto de regulación de marihuana

Sin embargo, las diversas situaciones que afronta el país no han pasado de largo e incluso Alarcón buscó unir estas situaciones con el fin de dar a conocer sus declaraciones y también, por supuesto, alentar a su equipo. El actor a través de su cuenta de Twitter indicó: “A mí si me gusta que marchen y que se respete la manifestación, triste que se caiga la reforma laboral”. Seguidamente, indicó que gracias a lo ocurrido se deja claro que el gobierno no resulta ser una dictadura, como mucho lo afirman.

Asimismo, Alarcón aseguró que este era el pensamiento que tenía él y que resultaba completamente respetable si alguien llegaba a pensar distinto. Al final de su intervención no dudó en mezclar el otro tema que logra robarse su atención: “Y antes de irme, ¡vamos nacional!”, aseguró Santiago.

También puede leer: “Morronguería y doble moral”: Diana Ángel se fue en contra de la derecha por proyecto de regulación de marihuana

Como era de esperarse los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar en donde varios estuvieron de acuerdo con sus declaraciones frente a la situación del país. Pero, por el contrario, sí encontraron diferencias frente al cariño que siente por el equipo colombiano, pues dese ya le anuncian que Nacional no conseguirá llevarse el triunfo en esta final del primer semestre del fútbol colombiano.

Y es que estas no fueron las únicas apariciones que realizó Alarcón, pues también mostró la emoción que siente a través de su cuenta de Instagram en donde se mostró cantando el famoso tema de ‘Los del Sur, El cielo puede esperar’. Mientras que en el fondo utilizó una de las imágenes de la barra del equipo, poniéndole toda la fe a que su equipo empiece a ganar en esta final de ida.

La última aparición del actor se dio compartiendo un recuerdo en donde se encuentra en el estadio Atanasio Girardot en uno de los partidos que tanto ha disputado su equipo, resaltando: “Hoy a ganar”, etiquetando a la página oficial de Nacional y la cual habría tenido lugar por parte de uno de sus familiares, agregando otro de los famosos canticos ‘Seguirte hasta la muerte’.