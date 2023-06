Cifuentes del 'Desafío The Box' reveló el motivo por el que no escogió a Mai para Alpha Foto: Captura de YouTube

La prueba de capitanas del ‘Desafío The Box’ mantuvo a la expectativa a los seguidores de lo que pasa en la Ciudad de Las Cajas luego de la sorpresiva pérdida de Guajira al dejar caer la bandera de la casa Gamma en una competencia que no pudo culminar.

Cifuentes y la subestimada Juli fueron quienes se quedaron con sus casas en pie y sobre todo con la responsabilidad de escoger a cada uno de los participantes quedan en competencia quiénes serían miembros de sus casas.

La nueva casa Alpha quedó con su capitana Cifuentes, y junto a ella Sensei, Byron, Daniela y Aleja quienes siguen en el equipo, pero con Kaboom y Flaca de la extinta Gamma y Ricky que era de Beta. Entre tanto en Beta la capitana Juli se quedó con Yan, Sara y Escudero, pero a su vez sacó a Rapelo de Alpha y de Gamma a Iván, Guajira y Mai.

Una conversación entre capitanes

Conversando con Sensei, la capitana Cifuentes, le confesó que primero lo escogió a él por temor a que Juli se lo llevara, sin embargo, la capitana de Beta solo sacó a Rapelo de la casa Alpha. Seguidamente ambos capitanes tocaron el tema que ha sido calificado como un error de su parte, que fue en no escoger a Mai, pero sí a Daniela.

“Entré en una duda con Daniela, que la verdad la elegí más por corazón que por cualquier otra cosa, porque yo hubiera elegido más a Mai porque en las pistas, Mai es mejor. Sin embargo, también sé que Dani es buena y que le mete” — Cifuentes

Ante eso Sensei le precisó la decisión de los nuevos integrantes le parecía bien, y que él habría hecho lo mismo. Sobre el caso de Daniela indicó solo necesita concentrarse para poder rendir más en cada box de la Ciudad de Las Casas.

Alpha empezó mal

Y fue así como llegó la primera prueba del actual ciclo, que fue por un chaleco de sentencia y también de hambre en el box arcoíris, de nuevo Daniela falló al atravesar los obstáculos con un retraso que le dio más ventaja a Beta de la que ya tenía.

Por lo que en Alpha no dudaron en recriminarle a Daniela la falla, una de las que le sugirió mejorar fue la Flaca, quien le reiteró que la prueba no estuvo tan complicada. Lo que derivó no solo en que ese equipo pase el ciclo con hambre, sino que Byron haya sido el primer sentenciado a enfrentarse en el box negro.

Es de recordar que la decisión de Cifuentes de haber escogido primero a Flaca y luego a Daniela no fue bien vista por los seguidores, pero en especial por los competidores, como el caso de Kaboom quien le reprochó el suceso a Mai.

