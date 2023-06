“¿No le da pena?”: Critican a Cristina Hurtado por “empelotarse” en una foto y subirla a redes sociales

Cistina Hurtado es admirada desde la primera vez que apareció en televisión gracias a Protagonistas de Novela, en donde conoció al que ahora es papá de sus hijos, Josse Narváez. Luego de dos embarazos, Cristina Hurtado sigue mantenido un cuerpo esbelto, pero exhibirlo en redes sociales parece molestarle a varios.

La presentadora se ha mantenido muy activa físicamente porque considera que eso es amor propio, y eso la ha llevado a mantenerse esbelta y con su cuerpo tonificado, mostrando sus rutinas de entrenamiento y otras veces subiendo fotos en vestido de baño.

Sin embargo, algunos seguidores comentan que no les parece correcto que Cristina Hurtado lo haga, sobre todo porque tiene hijos. En redes sociales, Hurtado fue centro de críticas por compartir dos fotos en ropa interior, donde posaba de manera sensual y mostrando sus atributos.

Varios usuarios le comentaron su desagrado frente a dichas fotografías:

“Usted es muy bonita, ¿pero salir en ropa interior teniendo 3 hijos?, qué triste”, ”qué necesidad de ‘empelotarse’ está vieja a toda hora, ya todo el mundo sabemos que tiene y no hay nada más de lo normal”, “la que no mostraba y criticaba y a hora muestra asta lo que no tiene”, afirmó Elmer Lozano junt a otros usuarios.

A pesar de dichas críticas, Cristina Hurtado nunca ha dejado de sorprender por el hermoso físico que tiene y también ha recibido muchos elogios por parte de otros seguidores.

¿Cuántos años tiene Cristina Hurtado?

La presentadora nació el 14 de septiembre de 1983, por ende, este 2023 cumple sus 40 años y casi la mitad de su vida lleva al lado de Josse Narváez y han logrado construir una de las familias más bonitas y estables de la farándula nacional.