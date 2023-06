Hombre del ‘Desafío The Box’ recibió propuesta de dinero a cambio de sexo

A medida que van transcurriendo los capítulos del ‘Desafío The Box’ se van conociendo más detalles de lo que es la vida de cada uno de los participantes de esta edición, es así como se ha podido saber quiénes han sido sobrevivientes a fuertes enfermedades, lo que han sido las adicciones y gustos.

En una de las más recientes entregas uno de los miembros del equipo Gamma, Iván, abrió su corazón delante de los demás compañeros, y es que ganó el premio de mensajería, en el que había cartas y videos de parte de sus familiares, lo que lo puso bastante emotivo.

Iván se creció en el campo y desde allí aprendió grandes cosas que ha implementado en su vida para dar pasos agigantados que lo llevaron a convertirse en actor, modelo y hasta concursante em certámenes de belleza masculina.

Pero en el programa ‘La Red’ mostraron lo que fue una entrevista que el participante de la casa Gamma concedió al llegar a la Ciudad de Las Cajas y en las que reveló que tuvo grandes diferencias con su padre que incluyó hasta agresividad.

“Necesidades, muchas desde pequeño. Todo esto me lleva a confrontarme a mi papá, hubo muchos conflictos frente a mi papá, llegaba muchas veces a la casa a ser un poco agresivo. Entonces aquí me volví un poco rebelde hacia él, pero siento que aún tenemos un poco esa distancia de padre e hijo, pero igual trato al máximo de suplirla, con llamadas telefónicas, todo esto. Le pido perdón por todos los momentos y las cosas que no hice o hice, igual eso quedó en el pasado”

— Iván