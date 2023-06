Kika Nieto y la “extraña” pregunta que le hará a Dios cuando llegue al cielo

Algunas veces Kika Nieto sorprende a toda su comunidad digital en cada una de sus redes sociales presentando diversas recetas fáciles de hacer y que lejos de engordar ayudan a mantener la forma física, y esta vez no ha sido la excepción.

Y es que para muchos el gluten representa un duro enemigo ya que se ha sabido que la sensibilidad a este puede causar síntomas tales como diarrea, fatiga, dolores de cabeza, depresión, dolor en las articulaciones, problemas en la piel y problemas de peso. También se ha vinculado a la artritis, la tiroiditis, la diabetes y todo tipo de problemas autoinmunes.

Pero este está más que presente en una de las grandes debilidades de las personas como lo es el pan, es por ello que la creadora de contenido Kika Nieto, se propuso hacer una pregunta al respecto.

“Cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Dios por qué permitió que el pan fuera taaaaaaaaan rico 🙊” — Kika Nieto

La youtuber confesó que el pan es una de sus mayores debilidades, pero que está consiente de lo que el gluten puede llegar a hacer en el cuerpo humano, y ante ello se ha planteado hacer una receta que no contiene ese ingrediente para compartir con toda su comunidad digital en las redes sociales.

“Es 100 % mi debilidad #1 y lo amo con mi alma… 🤤 Pero recientemente he leído que el gluten no es el mejor amigo de nuestro intestino y que consumirlo mucho nos puede lastimar así que bienvenidos a la búsqueda del pan perfecto ja ja ja esta vez vamos a probar hacer en casa un pan #singluten y a base de lentejas… iiiñññ esto me tiene emocionada! 🤗”, continuó Kika Nieto en su publicación. Como era de esperarse el post se llenó de diversas reacciones de parte de su comunidad digital en la que incluso le pidieron otras recetas más para preparar, así como otras alternativas.