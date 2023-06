Melina Ramírez fuertemente criticada por compartir foto de su hijo y Juan Manuel Mendoza

Una publicación de Melina Ramírez de solo una fotografía de Salvador, el hijo que tuvo con Mateo Carvajal, y su actual pareja el actor Juan Manuel Mendoza ha sido el detonante para que la comunidad digital no vea con buenos ojos el acercamiento de ambos.

Y es que para muchos la forma en la que Juan Manuel Mendoza abraza y le da un beso a Salvador no es la más apropiada, pese a que es una imagen que revela el cariño, respeto y amor que tiene el actor con su hijastro.

Las críticas a la foto de Salvador y Juan Manuel Mendoza

“Gracias Dios por ellos 👨‍👦 Mi todo” es lo que ha escrito Melina Ramírez al pie de la publicación en la que la orilla de la playa, el mar de fondo y la arena hacen parte la tierna imagen.

“Uyyy no yo quisiera saber cómo se siente que el verdadero papá 😢 😢”, “No me gusta la foto porque el niño está aplastado ahí y el beso en el cuello y así fuera el papá biológico no es apta esa foto”, “Todo tiene su límite es un niño para ser aplastado por un adulto en esa forma y pose preferiría un abrazo fraternal o beso en la mejilla algo más apto”.

Es de recordar que el antioqueño Mateo Carvajal y la caleña Melina Ramírez se conocieron durante las grabaciones del programa ‘Desafío’, en el que ella era la anfitriona de ‘Playa Oro’. La relación de ambos empezó luego de terminar las grabaciones del programa.

Es por ello que desde el 2017 su relación marchaba espectacular ante los ojos de todos y en ese momento se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de todo el espectáculo en Colombia.

Años más tarde, en el 2019, el antioqueño y la caleña anunciaron el nacimiento de su primogénito, Salvador, sin embargo, de un momento a otro el amorío tuvo un vuelco y la relación se terminó. Desde ese entonces el pequeño comparte temporadas con ambos.