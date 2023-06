Estas han sido las peores borracheras en el ‘Desafío The Box’ de esta edición

Borracheras en el Desafío The Box de esta edición Foto: Instagram @desafiocaracol

Dentro de las casas del ‘Desafío The Box’ hay uno que otro licor para que los participantes hagan sus respectivos brindis, pero también se ganan algunos premios en los que toman sin control.

En esta edición del ‘Desafío The Box’ a muchos se les ha visto disfrutar de una copa, pero son tres casos lo que se han robado del show por lo que ha pasado durante y después de sus borracheras

Yan y Flaca con la destrucción de ‘El Cubo’

Una visita a ‘El Cubo’ del ‘Desafío The Box’ nunca había salido tan costosa y reparar los daños es una cifra millonaria por lo que se convirtió en una de las peores borracheras. Yan de Beta y Flaca de Gamma en el ‘Desafío The Box’ finalmente tuvieron la oportunidad de conocer el anhelado lugar llamado ‘El Cubo’ en el que las comodidades, atenciones y comida no faltan.

En medio de los brindis, promesas y de incluso jugar a que eran los ganadores del ‘Desafío The Box’ algo se comenzó a salir de control. Y es que en medio de una crítica y evidente borrachera Yan empezó junto a la Flaca a lanzar cosas desde el balcón al jacuzzi externo del lugar, que incluyó sillas, lámparas, botellas entre otras cosas ocasionado daños y destrucción en el lugar.

Las imágenes vistas en el capítulo dejaron atónita a la comunidad que sigue al ‘Desafío The Box’ y en los últimos minutos del capítulo llegó el reclamo por parte de Andrea Serna delante de todas las casas de la Ciudad de Las Cajas. Y les pidió 50 millones de pesos por los daños.

Sensei solo sabe que la pasó bien

Alpha se alzó con una de las pruebas de sentencia, premio y castigo mientras estaban en playa bajo por decisión unánime ante la racha de perdidas. Y en el ‘Club House’ de la Ciudad de Las Cajas los esperaba Gabriela Tafur con un sin din de disfraces.

Es así como al pasar las horas las cosas de salieron de control y el capitán de Alpha le regaló a sus seguidores uno de los mejores momentos del ‘Desafío The Box’ que no fue más que verlo de manera distinta a como siempre se le ve sereno y muy serio. Sensei preguntó hasta qué había pasado la noche anterior y las mujeres del equipo no dudaron en decirle que fue lo que hizo.

Escudero durmiendo sobre piedras

En la casa Beta Escudero y Juli fueron los invitados de Alpha al ‘Club House’ mientras la exparticipante Kate, Sara, Yan y Ricky cumplían el castigo de dormir sobre una cama de piedras toda la noche.

Escudero se la pasó tan bien en la fiesta que llegó prácticamente dormido de la ebriedad a cumplir castigo sobre las piedras, por lo que demostró que borracho duerme donde y como sea.