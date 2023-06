“¿Usted es hombre por confirmar?” Laura Acuña enfrentó a Yeison Jiménez quien terminó confesando algunos ‘coqueteos’

Laura Acuña es una de las presentadoras más reconocidas por su participación en producciones como ‘Muy buenos días’, ‘La Voz’ y ahora con su propio programa en plataformas digitales ‘La Sala de Laura Acuña’ en donde ha conversado con destacadas figuras como Yeison Jiménez, Diego Guauque, Ana Lucia Domínguez, entre otros.

La bumanguesa utiliza su cuenta de Instagram para hacer un abrebocas de las respuestas más ‘picantes’ a lo largo de sus entrevistas. Y esta ocasión no fue la excepción, pues quien llegó a la sala fue Yeison Jiménez en donde Acuña indago sobre su orientación sexual.

De acuerdo al clip compartido Laura le preguntó al famoso cantante de música popular: “O sea, ¿usted es hombre por confirmar?”, en medio de varias risas. Por su parte, Jiménez de manera contundente indicó: “No, totalmente confirmado”.

Ante sus palabras, la presentadora resaltó que cómo estaba tan seguro de esta información. Seguidamente, Jiménez indicó que nunca ha tenido sintió la necesidad de “probar nada”. En medio de varias risas, Acuña sacó a relucir uno de los dichos de su mamá, “el que no prueba no sabe”. Sin embargo, para el artista esto no produjo risa y resaltó que fue guapo desde muy pequeño.

Yeison enfatizó que esto produjo que varios hombres le llegaron a coquetear, sin embargo, nunca le llamó la atención: “Ahora respeto mucho el tema y tengo amigos que trabajan conmigo y que son de mis amores que los amo con mi corazón, pero no”. Dejando claro que le gustan las mujeres y actualmente está feliz con su familia.

¿Quién es la esposa de Yeison Jiménez?

Se trata de Sonia Restrepo con quien lleva varios años de relación, pues ha sido la mujer que lo ha acompañado desde el inicio de su carrera. La pareja suele ser muy reservada con su unión, sin embargo, en las pocas veces que se les ve juntos en redes sociales reiteran el amor, cariño y compresión que se tienen.

Aún más gracias a sus dos pequeñas Thaliana y María Camila, ella es hija solo de Sonia, pero se ha robado el corazón de Yeison y desde un inicio la ha tratado como su hija. En pasadas entrevistas el artista ha reiterado que debido a sus apretadas agendas no suele compartir mucho con su familia, pero busca aprovechar al máximo el tiempo que tienen, pues a pesar de la distancia la confianza está latente entre él y su esposa.