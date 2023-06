“Ojalá no sea grave”: Rafael Novoa terminó en el hospital por fractura de su hueso

Rafael Novoa es uno de los actores más queridos de Colombia, además de los más apetecidos por su belleza y su talento a la hora de actuar, por eso mismo lo siguen y están pendientes de su contenido en redes sociales en donde se dieron cuenta de que el actor tuvo que irse para el hospital luego de romperse un hueso.

Novoa no está en telenovelas principales en Colombia desde hace algún tiempo, pero sí está presente en plataformas digitales como Amazon, en donde apareció en una producción llamada La Templanza, lo que lo ha mantenido estable y ha sido constantemente recordado por varios fanáticos que le escriben constantemente para felicitarlo.

En las últimas horas, Rafael Novoa ha preocupado a sus seguidores porque apareció en un video mostrando la entrada a la clínica y una radiografía donde se veía un hueso roto:

“Me he lastimado el pie y no sé exactamente lo que me pasó”, empezó diciendo el actor. Luego de la radiografía que le tomaron para saber exactamente qué fue lo que le pasó, el resultado arrojó una fractura en el metatarsiano y tuvieron que enyesarlo.

Afortunadamente, Rafael Novoa no fue internado, sino que se está recuperando desde su casa, pues mostró la última foto desde la comodidad de su casa y esperando que el descanso puedan recuperarlo rápido.

¿Quién es la hija de Rafael Novoa?

Alana nació el 12 de marzo del 2013. La pequeña, quien actualmente tiene 10 años y es la única hija que comparte con Adriana Tarud y la protagonista de muchas de sus publicaciones en redes sociales, sobre todo porque tiene una gran relación con su padre.