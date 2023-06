“Se lo aguantará Laura”: critican a Diego Saenz de ‘MasterChef’ por su actitud luego de perder

‘MasterChef’ puede convertirse en una cocina amigable o puede ser un lugar espantoso cuando la compañía no es la mejor o simplemente no logran llevarse por las buenas. En medio de una competencia es normal que exista el estrés y muchas veces la impotencia cuando se pierde. Diego Saenz fue uno de los participantes que no tomó de la mejor manera el reto que perdió y sus mismos compañeros lo criticaron por ello.

Lea también: La tierna reacción de perro al escuchar el corazón de su hermano que está ‘robando’ el corazón de usuarios

En el reto anterior, los participantes tuvieron que medir su creatividad utilizando ingredientes vegetales en su plato, por ende, muchos tuvieron que esforzarse tratando para dar lo mejor de sí y entregar un excelente plato con ingredientes que muchos no suelen utilizar en su día a día.

Diego Saenz trabajó al lado de Mario e hicieron una pasta que al final no salió como ellos esperaban y tuvieron que presentarlo como salió. Ante esto, los jurados decidieron ponerles delantal negro porque concluyeron que sus platos no estuvieron a la altura de los que presentaron sus compañeros.

Ante la pérdida, Diego Saenz llegó a decir en el programa que no era que nos sabía perder, “no es no saber perder, es no querer perder, yo quiero ganar y voy con toda”, afirmó al frente de todos los participantes de ‘MasterChef’.

Lea también: Presentadoras de ‘Lo Sé Todo’ son tachadas de pecadoras por este peculiar motivo

Obviamente, los comentarios no esperaron por parte de ellos, sobre todo Carolina Acevedo, que hizo un comentario sobre su personalidad y su genio y lo duro que debe ser para Laura lidiar con él:

“Al final el que se lo aguanta es Laura porque se ve que es bien difícil”, afirmó la participante de ‘MasterChef’. Laura Barjum aseguró que el presentador llegó con muchas dudas a la casa, sobre todo porque pensaba que otros participantes habían tenido más errores que ellos.