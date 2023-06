¿Cumpliendo el sueño? La millonaria cifra que habría pagado ‘Epa Colombia’ para agrandar la familia junto a su pareja

‘Epa Colombia’ es una empresaria y creadora de contenido quien se ha convertido en una de las polémicas en las redes sociales debido a la serie de declaraciones y hechos que han generado revuelo y hasta rechazo entre los internautas.

La empresa en algunas entrevistas reiteró su deseo de tener una familia con su novia Karol Samantha, tanto así que confirmó que se encuentra adelantando el proceso con un banco estadounidense teniendo la oportunidad, según ella, de elegir el color de los ojos del feto y también el sexo. Asimismo, reveló que este proceso tardaría un año: “Es de muchísima paciencia, no es que de una quedes embarazada”.

Ante la inesperada noticia varios de sus seguidores no dudaron en preguntarse el valor que debió pagar ‘Epa Colombia’ para cumplir uno de sus sueños. La creadora de contenido a través de una dinámica de preguntas se refirió al tema a través de un nuevo video ene le que indicó que se trataba de una “duda espectacular”, resaltando que no deseaba quedar embarazada de un hombre, pues no son todo en la vida.

Seguidamente, la creadora de contenido aseguró que en Colombia, este procedimiento no debe valor mucho. Pero, en los otros países como Inglaterra, Estados Unidos, la cifra por supuesto, resulta ser mucho mayor.

Sin dejar de lado, que la suma incrementa de acuerdo con Barrera debido a las condiciones físicas y el género que se desea, estando en un valor entre los 30 y 50 millones de pesos y en cuanto a las inyecciones estaría gastando un valor de 7 a 10 millones de pesos.

Finalmente, la creadora de contenido resaltó que el dinero gastado se lo revelará a sus fans en el momento en que termine el tratamiento y se encuentre en embarazo. Lo cierto es que ‘Epa Colombia’ se mostró más emocionada que nunca por esta nueva etapa de su vida en donde reiteró que ahora está enfocada en formar una familia y sacar adelante su empresa de keratinas.