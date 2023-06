Tatán Mejía y Maleja Restrepo rabiosos y asados sudaron la gota gorda en Aeropuerto de Santa Marta

Las altas temperaturas en el Caribe definitivamente están sacando lo peor de sus residentes y también los turistas que visitan esta región del país. Esto le tocó vivir a Tatán Mejía y Maleja Restrepo, durante este fin de semana, los reconocidos creadores de contenido, se quejaron públicamente en redes sociales por la falta de aire acondicionado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Santa Marta.

A través de un video, exponen la incómoda situación que les tocó pasar por cuenta de las altas temperaturas en la terminal aérea.

“¿Qué les pasa? En plena costa colombiana y sin aire acondicionado (…) que vergüenza con los extranjeros que nos visitan”, expresó Tatán Mejía, mientras se secaba el sudor de su rostro visiblemente molesto.

Asimismo, Maleja Restrepo, manifiesta su inconformismo exponiendo el mal trato que se le está brindando también a los trabajadores, al exponerlos a temperaturas tan altas.

Por lo anterior, hicieron un llamado a la Aeronáutica Civil y al Ministerio de Transporte, para que intervenga rápidamente en este aeropuerto.

Esta no es la primera vez que el aire acondicionado causa críticas en el terminal aéreo. Cabe resaltar que, en días pasados el gerente de Aeropuertos del Oriente se pronunció indicando que tenían un plan para resolver este problema, que supuestamente sería por sensaciones de calor y no porque el aire acondicionado no funcione.

Los residentes en el Caribe están siendo aquejados por los golpes de calor, que se presentan tras sufrir temperaturas de 35 °C, con una sensación térmica superior a los 40 °C, en ciudades como Barranquilla, Montería y Santa Marta.

Tatán Mejía y Maleja Restrepo se quejaron por la falta de aire condicionado en Aeropuerto de Santa Marta

Esto, ante las múltiples quejas de los usuarios, que se han manifestado en el aeropuerto y a través de redes sociales, donde incluso, organizaron una recolección de firmas para obligar a que enciendan el refrigerante.

También puede leer: “¿Qué animal habrá sido?”: Tatán Mejía mostró la tragedia que ocurrió en su patio

Hasta el momento, los ejecutivos de Aeropuertos de Oriente, no se han pronunciado al respecto.