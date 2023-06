“No soporto a esa mujer”: atacan a participante del 'Desafío The Box' y la tachan hasta de doble moral Foto: Captura de YouTube

La prueba de capitanas está a solo días de llevarse a cabo, pero primero llegará la eliminación de una de las mujeres de Alpha luego de ser todas sentenciadas a muertes en el ‘Desafío The Box’.

El rumbo de esta etapa lo determinó el equipo Gamma al ganar el ciclo perfecto en las cuatro pruebas grupales de la semana, pero con la victoria en el box azul llegaron dos responsabilidades como lo era poner el chaleco y enviar castigo. Guajira tomó la palabra, pues la intención de su juego es debilitar a quien considera su máxima oponente en el desafío de capitanas como lo es Cifuentes.

“Pensamos con el corazón o pensamos con la razón” — Guajira

Sin embargo, Mai pensaba de otra forma y consideraba que el castigo, antes de saberse cual era que no fue otro que pasar 24 horas en playa baja sin comodidades, debía ser enviado a Beta, ya que Alpha perdió su comida y medio equipo portaba chaleco de sentencia.

“No, mi corazón no deja que se lo mandemos a Alpha. A mí me parecería muy inhumando mandárselo a Alpha sin comida” — Mai

Guajira tiene una meta más que cercana que no es otra que no permitir que la bandera de la Gamma caiga, y para ello es la elegida para ir al esperado desafío de capitanas en el que posiblemente se mida contra Cifuentes de la casa Alpha y Juli de la casa Beta.

Las críticas a Guajira del ‘Desafío The Box’

Y tras la publicación del extracto del capitulo en las redes sociales del ‘Desafío The Box’ los seguidores de lo que pasa en la Ciudad de Las Cajas no dejaron pasar por alto el momento y dejar su opinión al respecto.

“Guajira no, discúlpame con todo respeto, pero tu nivel de maldad y falta de empatía es muy evidente, son dos equipos, porque la necesidad de enviar los dos castigos para un equipo, la verdad el castigo debió ser para beta y el chaleco para Alpha”, “Guajira esta asustada de enfrentarse a Cifuentes y por eso la quiere debilitar”, “Ya sáquenla Dios mío, no la soporto” y “Dios mío no soporto a Guajira”, destacan entre las reacciones.

Hasta ahora las participantes tuvieron un encuentro que se convirtió en un abreboca a lo que sería esa competencia, ya que en el box amarillo las tres se midieron y el resultado dio como ganadora en el ámbito de tiempo a Guajira.

Guajira ha dejado claro que de llegar de primera su equipo lo armaría con Sensei y la Flaca de primera elección. Su segunda elección sería Kaboom y Mai, Iván y Valeria y además de Yan.