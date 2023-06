Así fue el encontronazo de Cifuentes con Kaboom en ‘Desafío The Box’ ¿Alpha tiene razón?

La presentadora del ‘Desafío The Box’, Andrea Serna, convocó a dos hombres y dos mujeres de cada uno de los equipos para una prueba crucial en la caja acuática para definir el último chaleco del ciclo y también el temeroso castigo.

La prueba de relevos consistió en una serie de obstáculos que para algunos participantes representó un reto debido a lo vertiginoso de algunas estaciones y que representó un retraso para algunos, excepto para Gamma que se alzó con el primer lugar y por ende en un ciclo perfecto.

Al finalizar la prueba Alpha fue a su casa a retirar sus cosas para cumplir con su castigo en playa baja, mientas que Beta y Gamma regresaron a sus casas, sin embargo, este último tenía la responsabilidad de decidir si sentenciaban a todas las mujeres de Alpha o esta vez irían por una de Beta.

Minutos más tarde se vio a Kaboom llegando a playa baja lo que confirmó que la decisión era enchalecar a todas las mujeres, y allí, debajo de la incesante lluvia, del frío del descampado de la Ciudad de Las Cajas, los ánimos se caldearon y llegó el reclamo.

“¡Eso si es ser muy atrevido! No te lo digo en serio, ustedes dicen que son demasiado equitativos, que no le tiran a nadie que no tenga comida y ¿En serio también nos mandan chaleco? Te lo juro han sido desleales con nosotros desde el principio, porque hicimos un acuerdo en no tirarle a los hombres, y al primero que le tiran es a Rapelo”

— Cifuentes