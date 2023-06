Como si hubiese visto a Jessi con ‘Sandrita’: A Paola Jara casi le da un patatús por culpa de un seguidor

La intérprete de ‘Mala Mujer’, dio a conocer en sus historias de Instagram, uno de los sucesos que más susto le han provocado en su carrera. Paola, quien acumula 6,2 millones de seguidores en esta red social, se encuentra realizando una gira por varios municipios de Colombia, mientras su esposo, Jessi Uribe, cumple un compromiso comercial en Chile.

“El susto más tremendo que me he pegado en un show. Cuando me subí al carro después de que terminé estaba escondido en el baúl del carro para pedirme una foto, casi me mata del susto”, así describió la cantante el suceso que casi le provoca un paro cardiaco, en el que un seguidor se escondió en su vehículo para cumplir uno de sus sueños.

En el momento que los guardas de seguridad fueron a sacar al hombre del vehículo, se percataron que padece de una condición especial, por lo que el hecho no fue realizado con el objetivo de causar algún tipo de daño a Jara.

“No me vuelva a asustar así”, fueron las palabras que le dirigió la cantante a su fan, quien aprovechó para invitarla a su cumpleaños número 30.

¿Cómo votar por Paola Jara en los Premios Juventud?

Esta exponente del género popular en Colombia está nominada junto a su esposo en la categoría Mejor Canción a Duo, por su tema ‘La boda’; adicionalmente, también se disputará el galardón como la exponente de la Nueva Generación Regional Mexicano.

Usted puede votar por la mujer de 40 años, dirigiéndose al link que tiene fijado en su perfil de Instagram, y puede hacerlo hasta el 26 de junio.

