“No te suicides”: Mateo Carvajal asustó a sus seguidores al hablar sobre la salud mental

Mateo Carvajal mostró una faceta muy diferente a la que suele compartir en sus redes sociales, publicando una historia en la que terminó hablando sobre un inconveniente que presentó recientemente que lo dejó preocupado. Y tal parece que fue lo suficientemente emotiva para asustar a sus seguidores quienes se mostraron consternados por el contenido del clip.

El influencer suele mostrarse con una actitud bastante relajada y divertida en sus redes sociales, bromeando a menudo con su prometida, Stephanie Ruíz, o sacando a relucir su faceta paternal junto a su hijo, Salvador. También aprovecha para contar varias anécdotas, la mayoría de las veces desde un punto de vista humorístico.

Pero a propósito de una reciente lesión que sufrió durante el evento ‘Fútbol Star’, Mateo Carvajal, de 30 años de edad, aprovechó para compartir una historia en donde explicó que debido a este percance médico podría estar incapacitado por un tiempo prolongado y que incluso estaba la posibilidad de ser operado debido a la fractura que tuvo en su pie.

Y de acuerdo con el atleta, ha recibido un par de mensajes de preocupación de sus fanáticos, destacando en pantalla el de una chica que se mostró tan preocupada que le pidió que no se fuera a suicidar por este percance.

Los mensajes que recibió fueron suficientes para pronunciarse respecto a esta situación, aclarando mejor el sentido de la historia y cómo está abordando esto.

En una nueva serie de historias, Mateo Carvajal indicó que muchas personas suelen deprimirse con los resultados de algunas experiencias que enfrentan, indicando que cuando pasan cosas buenas vienen de parte de “Dios”, mientras que las malas no forman parte de su plan y sienten que quedaron abandonadas.

Sin embargo, el atleta explicó que, según él, los percances también forman parte de un plan divino, dejando ver que la manera de abordar esto es dejar a un lado lo negativo, evitando victimizarse, arrojando “luz sobre la oscuridad” de sus problemas.

En cuanto a su lesión, Carvajal dejó saber que no deben preocuparse y que no atentará contra su vida: “yo por esas mari****s no me voy a suicidar. Tengo un hijo y tengo un montón de cosas por delante como para ponerme en semejantes tonterías”.