“Fueron muchos años de ahorros”: Expresentadora de ‘Lo sé todo’ reveló que perdió 800 millones en criptomonedas

Alejandra Serje es una presentadora y empresaria quien se dio a conocer durante su participación en ‘Protagonistas de nuestra tele’. Si bien, no se llevó el premio mayor desde allí, su carrera tuvo un importante crecimiento, pues llegó a ser parte del programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ lo que no solo le permitió ser parte de la farándula nacional, sino también abrir su propia boutique.

La presentadora fue la más reciente invitada al programa de Eva Rey ‘Desnúdate con Eva’ en donde reveló varios detalles de su vida dejando sorprendidos a los espectadores, pues no solo salieron a flote temas como su cercanía con el futbolista James Rodríguez también, la millonaria suma de dinero que perdió al buscar invertir sus ahorrar en unas criptomonedas.

Aunque la entrevista no ha sido compartida en su totalidad, un corto clip es el que ha generado polémica a través de las redes sociales. En medio de este, Rey indago sobre si Alejandra es feliz actualmente. Por su parte, la presentadora aseguró que sí lo es, sin embargo, esta le ha costado mucho alcanzarla: “Como dice el TikTok si me ven feliz déjenme que me lo mereces”.

Seguidamente, la española decidió indagar más a fondo indicando que atravesó por varios momentos complejos, uno tras otro. El más difícil fue asimilar la muerte de su abuela, luego la de su padrastro y además, la perdida de sus ahorros, según ella, por creer en una criptomoneda colombiana: “Esto fue terrible porque perdí muchos años de ahorro y con eso se llevó mi hogar mi familia”, indicó la Serje.

Ante sus inesperadas declaraciones Eva no dudó en preguntarle la cifra que había invertido teniendo en cuenta que la presentadora resaltó que resultaron ser sus ahorros durante varios años. Alejandra indicó que perdió $800 millones de pesos, siendo esta una elevada cifra que causó sorpresa no solo en la española sino también en quienes han podido apreciar el video.

Alejandra Serje tendría una relación con Juan Cebolla, del ‘Circo hermanos Gasca’

Desde hace varios meses los rumores sobre una posible relación con el integrante del famoso circo no se ha hecho esperar. Aunque a lo largo de la entrevista salió a flote su supuesto romance con James Rodríguez, simplemente se trataría de una amistad en donde ambos se vieron un par de veces con el fin de poder compartir, pero el tema no habría pasado de allí.

Caso contrario sucede con Juan Cebolla, pues se les ha visto juntos en varias ocasiones al parecer, compartiendo un poco de sus trabajos e incluso a Alejandra se le vio en la celebración de cumpleaños del integrante del Circo. En primer momento se encontraban alejados del resto de los invitados y ante la inesperada grabación por parte de Raúl Gasca se le vio incómoda ante la situación.