¿El nuevo Juan Diego? El inesperado integrante que llegará a ser parte de la “familia” de Noticias Caracol

Noticias Caracol es uno de los medios más reconocidos del país, teniendo en cuenta que se ha convertido en uno de los preferidos por los televidentes quienes buscan no solo informarse, también poder entretenerse y compartir tiempo en familia mientras que sintonizan el famoso canal y escuchan a los diversos periodistas y presentadores.

En medio de este camino resulta imposible que los espectadores no creen una afinidad con respecto a algunos de los periodistas o presentadores. Y es que desde hace varios días quien llamó la atención fue Greys Rodríguez quien se ha destacado por ser la corresponsal en Barranquilla durante varios años y que actualmente se encuentra esperando a su primer hijo, Juan Diego.

Aunque en los últimos días no se le ha visto siendo parte del noticiero, si ha estado más activa que nunca a través de sus redes sociales, mostrando lo emocionada que estaba por la revelación del género de su bebé e incluso varias lágrimas se escaparon a lo largo de esta celebración. Asimismo, dejaron ver que ya tenían dos nombres planeados Emma, si era una niña y Juan Diego, el nombre que resultó siendo elegido.

En medio del video decidió recopilar la serie de ecografías que ha tenido hasta el momento y las cuales fueron puestas en medio del lugar. Además, este contó con la famosa dinámica en las que los familiares revelan cuál creen que será el sexo del bebé, destacando que varios familiares lograron atinarla como lo fueron su papá y varios amigos. Sin embargo, el mensaje fue el mismo, salud y felicidad para el pequeño que viene en camino.

Luego de conocer que sería un niño las lágrimas fueron las protagonistas no solo por parte de los padres, también de los abuelos, demostrando la felicidad que este momento produjo. Como era de esperarse los comentarios por parte de sus colegas no se hicieron esperar así como también de varios de sus fans felicitando al nuevo integrante no solo de la familia de la periodista, también del equipo de Caracol televisión.

Si bien, Rodríguez no se ha referido a la elección del nombre, varios no dudaron en relacionarlo con el que es considerado una de las figuras más destacadas en Caracol y que hizo parte del medio durante varios años, el periodista Juan Diego Alvira.